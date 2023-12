William e Kate, la foto di Natale 2023 con i figli è in bianco e nero I principi del Galles William e Kate hanno postato sui loro profili social il tradizionale ritratto di Natale con i figli Charlotte, George e Louis.

A cura di Arianna Colzi

Come ogni anno, il principe e la principessa del Galles William e Kate hanno scattato il loro ritratto di Natale, con i figli George, Charlotte e Louis. La fotografia in bianco e nero della famiglia è stata scattata da Josh Shinner e pubblicata sui profili social della coppia, generando tutta una serie di teneri commenti.

La cartolina di Natale dei principi del Galles è un tenero ritratto di famiglia. Charlotte, 8 anni, è seduta su una grande sedia al centro della foto e indossa jeans e camicia bianca proprio come la madre, Kate Middleton. A completare il look, un paio di Bensimon, che la giovane principessa ha indossato in tante altre occasioni. Accanto a Charlotte, troviamo i due fratelli Louis, 5 anni, e George, 10. I due indossano una camicia bianca e come la sorella e come i genitori e un pantalone nero proprio come il padre William. Louis, in particolare, sfoggia lo stesso modello di scarpe da tennis della sorella, mentre George indossa le stesse scarpe stringate del padre.

Quello che colpisce della fotografia natalizia, e che ha suscitato centinaia di commenti sotto il post Instagram della coppia, è vedere quanto siano cresciuti i tre fratelli di casa Windsor. In particolare, la somiglianza di Charlotte con il padre William e quella di George con la madre Kate Middleton è sempre più netta, come fanno notare anche alcuni commenti sotto il post natalizio.

I look casual dei principi del Galles

Anche l'anno scorso William e Kate e i loro figli avevano optato per un outfit casual per la cartolina di Natale: il look era molto simile a quello di quest'anno, con camicia bianca e jeans. In quel caso, si trattava di una fotografia scattata mesi prima, in estate, ed era una risposta simbolica alle agitazioni che attraversavano la Casa Reale inglese, dopo le rivelazioni contenute in Spare, il libro del principe Harry.