William e Kate in jeans nella cartolina di Natale: il significato della foto di famiglia casual La prima cartolina natalizia di William e Kate in veste di principi di Galles contiene un preciso messaggio simbolico (in risposta ad Harry e Meghan)

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A dieci giorni esatti da Natale il principe William e Kate Middleton hanno svelato la loro cartolina d'auguri con i figli, i principi George, Charlotte e Louis. Un ritratto solare e spontaneo, che di natalizio ha poco o nulla: la famiglia passeggia in una giornata d'estate indossando pantaloncini, sneakers e jeans. Una scelta controcorrente: in molti si aspettavano che per la prima Christmas Card da principi di Galles William e Kate volessero dare un'immagine più ‘autorevole' e formale.

La prima cartolina di Natale dei principi di Galles

La foto è stata allegata, com'è tradizione, al biglietto d'auguri che i principi di Galles hanno inviato ad amici e parenti. Il ritratto è stato scattato dal fotografo Matt Porteous diversi mesi fa, durante una passeggiata nella loro tenuta di campagna. Anche Carlo e Camilla hanno scelto un momento di realx per la loro prima cartolina natalizia da re e regina consorte. Nulla, nella foto dei principi di Galles, è lasciato al caso: William e Kate camminano dando la mano ai bambini su un sentiero soleggiato. Un messaggio simbolico: la famiglia unita, anche visivamente, trasmette speranza e fiducia dopo un anno a dir poco turbolento. Dopo la morte della regina Elisabetta la royal family ha dovuto fronteggiare una pioggia di critiche e dubbi sul futuro della monarchia, e ora si trova a "rispondere" al documentario bomba di Harry e Meghan.

La cartolina di Natale dei principi di Galles (@princeprincessofwales)

Perché Charlotte, George e Louis indossano abiti estivi

La foto scelta dai principi di Galles, quindi, è una risposta simbolica alle turbolenze che agitano il palazzo: uno scatto sereno e rilassato, solare, che mostra gli eredi al trono uniti e felici. Per la prima cartolina ufficiale da erede al trono William ha messo da parte i completi formali per indossare jeans, camicia blu e scarpe da ginnastica. Dopo moltissimo tempo vediamo anche Kate Middleton in tenuta casual: skinny jeans, Superga bianche e una camicetta in pizzo floreale firmata M.i.h Jeans. Per non parlare poi dei bambini, adorabili con polo colorate e shorts. Charlotte, al centro, indossa un pagliaccetto di jeans del brand Sfera: anche dal punto di vista cromatico la famiglia sembra più unita che mai, con look sui toni del blu. Insomma, di fronte alle accuse dei Sussex William e Kate hanno risposto come avrebbe fatto Elisabetta II: keep calm and carry on.