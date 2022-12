Harry e Meghan arrivano su Netflix in abiti casual: maglioni e t-shirt per la docu-serie Il trailer della serie “Harry&Meghan” ci mostra i duchi di Sussex con pullover colorati, come non li avevamo mai visti prima: una scelta che manda un messaggio preciso.

A cura di Beatrice Manca

La locandina di Harry & Meghan, via Netflix

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Harry&Meghan come non li abbiamo mai visti. La royal couple è stata al centro di tabloid, libri e speculazioni di ogni tipo anche dopo aver lasciato la famiglia reale britannica per costruire una nuova vita in California. Adesso però vogliono raccontare la loro versione della storia attraverso un documentario in sei puntate su Netflix dal titolo Harry&Meghan. L'annuncio ha colto tutti di sorpresa: nelle prime immagini del teaser trailer si vedono i duchi di Sussex in abiti casual, una scelta precisa che riflette lo scopo della serie.

Harry e Meghan con i look casual mai visti

Le prime immagini del trailer della serie Harry&Meghan ci hanno regalato un'immagine molto diversa dei Sussex grazie a foto mai viste prima. Addio uniformi, cappellini e abiti bon ton, ora vediamo i Sussex in versione sportiva, come una qualsiasi coppia giovane innamorata. Meghan Markle in particolare viene fotografata con un abito prendisole mentre è in vacanza, o con un vestito a fiori leggero e scalza mentre accarezza il pancione. In altri scatti si rilassano suonando la chitarra, con occhiali da sole e cappello, e si mostrano al naturale con semplici t-shirt bianche. Ci sono anche delle scene private, in cui si vede Meghan in lacrime con un pullover a collo alto.

La locandina di Harry&Meghan su Netflix

Il maglione lilla di Meghan Markle nel documentario Netflix

Il documentario Netflix ripercorre le tappe della loro storia d'amore con filmati mai visti prima e con una lunga intervista dei due protagonisti. Per l'occasione non hanno indossato completi formali o abiti griffati: vediamo il principe Harry con un semplice pullover girocollo blu e un paio di pantaloni coordinati, mentre la moglie Meghan indossa un maglione in lana color glicine, con le maniche arrotolate fino al gomito.

Leggi anche Camille Gottlieb, erede di stile della nonna Grace Kelly con tailleur candido e veletta retrò

Meghan Markle nel trailer della serie Harry&Meghan

La scelta è tutt'altro che casuale: è un modo per segnare una netta distanza tra i personaggi pubblici e le persone, tra il protocollo di corte e la loro vita privata in California. Il maglione con le maniche tirate su, un simbolo dell'abbigliamento comodo, è quanto di più lontano ci sia dagli abiti con cappellino e veletta che Meghan indossava durante le ultime trasferte a Londra. La scelta del colore lilla è studiata per trasmettere dolcezza e accoglienza, mentre il blu è il colore della calma e della riflessione. Le aspettative, a questo punto, sono alle stelle.