Meghan Markle libera dal dress code reale, sul red carpet sfila con la spalla nuda Meghan Markle era elegantissima alla serata Power of Women organizzata da Variety: gli occhi erano tutti per la duchessa, col suo look di classe.

A cura di Giusy Dente

Meghan Markle in Proenza Schouler

Power of Women è l'evento annuale organizzato da Variety, che si è svolto al Citizen News di Los Angeles giovedì sera. Tante le celebrities presenti, che hanno assistito alla premiazione. Il riconoscimento è stato conferito a diverse personalità di spicco del mondo dello spettacolo, per celebrarne i successi: Fantasia Barrino, Billie Eilish, Carey Mulligan, Lily Gladstone, LuckyChap. Ha partecipato alla serata di gala anche Meghan Markle, che era stata premiata l'anno scorso ma senza partecipare personalmente alla serata, in segno di rispetto per la morte della regina Elisabetta avvenuta pochi giorni prima.

Meghan Markle al fianco delle donne

Meghan Markle messi da parte definitivamente i panni di membro senior della royal family, oggi è molto attiva nel settore mediatico con la società di produzione fondata col marito (Archewell Productions) e sul fronte degli enti di beneficenza. Lei stessa ne ha fondata una assieme al principe Harry. Tra i temi che le sono particolarmente a cuore ci sono sicuramente l'empowerment femminile, la violenza di genere, il supporto alle donne in difficoltà. È spesso intervenuta su queste questioni. Nel 2021 ha parlato in tv delle grandi ripercussioni della pandemia sulle donne: ha anche sfoggiato un ciondolo dal significato simbolico.

L'anno scorso, invece, è stata l'ospite del Women's Fund of Central Indiana, partecipando a una discussione moderata da Sandy Sasso, sull'emancipazione femminile. Il look verde-viola non era affatto casuale. Alla serata di gala organizzata da Variety la sua presenza è stato un segnale forte di supporto. Ha dimostrato quanto abbia a cuore l'ideale di un mondo equo e senza distinzioni di genere, dove le donne possano essere valorizzate senza vedersi schiacciate e penalizzate, esprimendo il loro potenziale in pieno.

Il look della duchessa

La duchessa per la serata ha incantato i presenti con un abito midi color crema di Proenza Schouler, leggermente drappeggiato, con spalla sinistra nuda e piccoli spacchi. Costa 1288 euro. Lo ha abbinato a una pochette della stessa Maison, un paio di intramontabili décolleté nere firmate Aquazzura (sono il modello Dangerous Liaisons da 725 euro) e semplici gioielli d'oro per dare un tocco minimal di luce. Immancabile il braccialetto Love di Cartier da cui non si separa mai, abbinato a un paio di piccoli orecchini a cerchio e un anello con fascia dorata a coste. Meghan Markle nelle occasioni speciali non è solita indossare colori appariscenti: è una fan dei toni neutri, che difatti erano il suo must anche quando frequentava gli ambienti reali. Nel suo stile ricorrono spesso nuance come beige, cipria, bianco, nero, marrone, tortora, che le conferiscono un aspetto chic, sofisticato e raffinato. A proposito di spalle scoperte, il dress code impone alle donne della royal family britanniche delle rigidissime regole in fatto di stile: mai scoprire le spalle o il décolleté con scollature troppo profonde.