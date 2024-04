video suggerito

Anche Kris Jenner ha ricevuto la marmellata di Meghan Markle, il nuovo progetto della duchessa

A cura di Annachiara Gaggino

Kris Jenner e la marmellata di Meghan Markle

Meghan Markle ha mandato la sua marmellata di fragole anche a Kris Jenner. La matriarca di casa Kardashian ha ricevuto il nuovo prodotto realizzato dal brand della duchessa di Sussex, Amrican Riviera Orchard. L'ex attrice ha dato vita a un marchio di life style rivelato su Instagram a metà marzo, dove il progetto imprenditoriale è stato lanciato con un video teaser che la ritraeva in cucina mentre preparava da mangiare. Secondo alcune fonti la duchessa avrebbe chiamato l'amico Jake Rosenberg, fotografo delle star, per la campagna del brand che dovrebbe realizzare prodotti per la casa, per il corpo e anche accessori per gli animali. Per il momento, però, il business si è limitato alla produzione di marmellate, nello specifico di fragole, che sono state inviate in omaggio alle amiche di Meghan Markle.

Kris Jenner pubblica la foto della marmellata di Meghan Markle

Chi ha ricevuto la marmellata di fragole di American Riviera Orchard

Le prime a poter assaggiare la confettura realizzata dal marchio della duchessa del Sussex sono state le sue amiche, Tracy Robbins, moglie del CEO della Paramount Pictures e Delfina Balquier, fotografata di recente assieme a Harry e Meghan nel corso della partita benefica di polo in Florida. Anche Kelly McKee Zajfen ha avuto in omaggio il barattolo, l'attivista di Los Angeles è spesso affiancata dall'ex attrice nei suoi progetti, l'ultimo quello dedicato alle T-shirt benefiche la cui vendita aiuterà la sua associazione Alliance of Moms. Nella lista di fortunati primi assaggiatori della confettura ora c'è anche Kris Jenner, che ha documentato il presente con una foto pubblicata nelle sue storie Instagram.

Meghan Markle

Il rapporto tra Kris Jenner e Meghan Markle

Sembra che i duchi di Sussex e la famiglia Kardashian-Jenner ci siano molto vicini; la matriarca del clan avrebbe anche cercato di averli nell'ultima stagione della serie televisiva basata sulle avventure della famiglia più famosa d'America. Sicuramente però l'anno scorso la madre di Meghan Markle, Doria Regland, è stata immortalata a una serata di beneficienza con Kris Jenner e Kim Kardashian; mentre quest'inverno il principe Harry è stato paparazzato in montagna con il compagno di Jenner, Corey Gamble.