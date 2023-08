Doria Ragland, la mamma di Meghan è una diva hippie: all’evento benefico brilla con l’abito tunica Doria Ragland, la mamma di Meghan Markle, ha partecipato a un evento di beneficenza a Los Angeles. Per l’occasione ha osato con le tinte vitaminiche, trasformandosi in una diva dall’animo hippie.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando Meghan Markle ha sposato il principe Harry nel 2018, sua mamma Doria Ragland è finita spesso sotto i riflettori e non sorprende che ancora oggi riesca ad attirare l'attenzione dei media a ogni apparizione pubblica. Lontana dagli obblighi reali, anche lei si concede qualche libertà in più come la figlia, soprattutto quando si parla di dress code. Di recente, ad esempio, ha partecipato a una serata di beneficenza a Los Angeles, incantando tutti con un look vitaminico che le ha permesso di trasformarsi in una "diva hippie". In molti si aspettavano che avrebbe presenziato in compagnia di Meghan ma, nonostante l'ex Duchessa non ci fosse, non ha deluso le aspettative dei curiosi e ha posato a sorpresa al fianco di Kim Kardashian e Kris Jenner.

Cosa ci fa Doria Ragland con Kim Kardashian e Kris Jenner

Ieri sera a Los Angeles si è tenuta una sfarzosa serata di beneficenza organizzata da This Is About Humanity, un'associazione che si occupa di famiglie e bambini bisognosi che con l'evento ha festeggiato il suo quinto anniversario. Tra gli ospiti speciali c'erano molti volti noti dello spettacolo ma ad attirare i riflettori più di tutti è stata Doria Ragland, la mamma di Meghan Markle. Ha posato al fianco di Kris Jenner e Kim Kardashian, dando vita a un vero e proprio "trittico dei sogni". Al momento non si sa se le tre siano amiche nella vita privata o se semplicemente hanno voluto uno scatto fianco a fianco, la cosa certa è che sono apparse sorridenti e affiatate, come se si conoscessero da una vita.

Abito J.Crew

Il look vitaminico della mamma di Meghan Markle

Per una delle poche apparizioni pubbliche "in solitaria" la mamma di Meghan ha osato con le tinte vitaminiche, trasformandosi in una icona di stile dall'animo hippie chic. Ha indossato un mini abito tunica firmato J.Crew, un modello dalla silhouette morbida con le maniche a tre quarti e lo scollo a V, decorato all-over con l'iconica stampa paisley sui toni del giallo, arancione e rosa. Per completare il tutto ha aggiunto un ulteriore tocco griffato: un paio di décolleté di Chloé in camoscio marrone chiaro col tacco largo e quadrato. Collana d'oro con ciondoli pendenti, farfalle tatuate sul braccio in vista e dread legati in una coda di cavallo alta: Doria non sembra forse essere una star a tutti gli effetti?