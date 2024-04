video suggerito

La primavera total pink di Letizia di Spagna: abito drappeggiato e sling-back per l’evento a Cadiz Letizia di Spagna è volata a Cadiz per un evento istituzionale e ha approfittato delle temperature calde per lasciar esplodere i colori primaverili: ecco il suo nuovo look total pink. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La regina Letizia di Spagna è tra le reali più glamour d'Europa e non sorprende che a ogni apparizione pubblica riesca ad attirare tutti i riflettori su di sé con dei look super trendy, degli accessori alla moda e dei tagli di capelli "sempre sul pezzo". Anche nelle ultime ore è stata capace di dettare legge in fatto di stile con una scelta fashion che si rivelerà perfetta per la primavera. Complici le giornate sempre più calde e soleggiate, ne ha approfittato per volare a Cadiz e, chiamata a presenziare a una cerimonia istituzionale in rappresentanza della corona, ha lasciato esplodere il total pink: ecco tutti i dettagli dell'outfit da sogno.

Il look total pink di Letizia di Spagna

L'ultima volta che era apparsa in pubblico la regina spagnola aveva già accolto la primavera con un paio di pantaloni bianchi, è stato però nelle ultime ore a Cadiz che ha lasciato spazio alle tinte davvero vitaminiche. Insieme al marito, il re Felipe VI, ha partecipato alla cerimonia di consegna delle Medaglie d'Oro al Merito nelle Belle Arti e ha sorpreso i presenti in un adorabile look rosa. Ha indossato un abito midi a fondo bianco ma decorato all-over con degli schizzi pink: è firmato Lady Pipa ed è un modello fasciante, con le maniche lunghe e a palloncino, lo scollo a V morbido e un drappeggio che parte dal punto vita e arriva all'orlo della gonna.

Abito Lady Pipa

Il ritorno delle sling-back per la primavera

A completare l'outfit primaverile non sono mancati gli accessori in tinta, prime tra tutte le scarpe must di stagione, ovvero un paio di sling-back fucsia col tacco medio di Magrit, uno dei brand spagnoli preferiti della regina. Letizia ha poi optato per una borsetta bianca di Furla, mentre per quanto riguarda gli orecchini ha scelto dei pendenti con pietre scintillanti rosa e verdi di Tous. Capelli lisci che hanno messo in risalto il nuovo taglio, manicure nude e sorriso stampato sulle labbra: la sovrana di Spagna non sembra avere rivali dal punto di vista fashion. In quanti prenderanno ispirazione dal suo look sui toni del rosa?

Leggi anche Il look total pink di Letizia di Spagna