Letizia di Spagna dice addio al cappotto: dà il via alla primavera con i pantaloni bianchi Letizia di Spagna è tornata ad apparire in pubblico per i Discapnet Awards che si sono tenuti a Madrid. Ha inaugurato la primavera con un look sbarazzino e colorato: ecco i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Le Royals d’Europa sono più “scatenate” che mai in fatto di stile ora che Kate Middleton è costretta a rimanere lontana dai riflettori per motivi di salute. Dopo la regina Mary di Danimarca, apparsa super scintillante tra diamanti e rubini alla sua prima cena di Stato, ora ad attirare le attenzioni dei media è stata Letizia di Spagna. Già da tempo aveva provato ad anticipare la primavera tra abiti floreali e cappottini vitaminici total pink, ma ora che la bella stagione è ufficialmente cominciata è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di look: ecco cosa ha indossato per apparire in pubblico ai Discapnet Awards.

Letizia di Spagna in verde smeraldo

Letizia di Spagna è tornata ad apparire in pubblico, lo ha fatto in occasione dei Discapnet Awards For Accessible Technologies che si sono tenuti ieri a Madrid. Dopo il look lilla riciclato, è tornata a puntare tutto su un adorabile mood primaverile ma con delle nuance decisamente più vitaminiche. Niente cappotti, mantelline o giacche di lana, si è goduta le temperature spagnole sempre più miti con indosso semplicemente una blusa di seta. Si tratta di una camicia a maniche lunghe e girocollo con delle micro ruches sul petto, la cui particolarità sta nel colore: un verde smeraldo molto acceso (ripreso anche con delle pumps in tinta firmate Magrit e con degli orecchini di smeraldi di Gold&Roses).

I pantaloni bianchi sono il must della primavera

Per completare il tutto la regina ha scelto un paio di pantaloni bianchi, un vero e proprio must della bella stagione, per la precisione un modello a sigaretta dalla linea classica e con la vita alta arricchita da una cintura incorporata. Ha poi lasciato i capelli sciolti, mettendo in risalto il caschetto medio che sfoggia da diverse settimane. Insomma, Letizia di Spagna ha dato l’ennesima prova di essere un’icona di stile chic e glamour che non ha nulla da invidiare alla “cugina britannica” Kate Middleton. In quante prenderanno ispirazione dal suo look per dare il via alla primavera con un tocco fashion?

