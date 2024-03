Letizia di Spagna si prepara all’arrivo della primavera con gli orecchini a forma di gelsomino Letizia di Spagna è volata a Siviglia per un evento istituzionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Marzo è arrivato e con lui è ufficialmente partito anche il countdown per la primavera alle porte. Dite addio a cappotti, stivali di pelliccia e maglioni di lana, sta per tornare il momento del cambio di stagione con i suoi abiti leggeri, variopinti e freschi. Letizia di Spagna sembra averlo capito bene, visto che durante le recenti apparizioni pubbliche ha lasciato esplodere i colori accesi e le stampe a tema. Chi più di una sovrana riesce a imporre mode e tendenze a livello internazionale? A giudicare dallo stile della regina, nei prossimi mesi a spopolare saranno i look floreali originali e sbarazzini: ecco tutti i dettagli del suo completo con i gelsomini gioiello.

L'abito floreale di Letizia di Spagna

Nelle ultime ore Letizia di Spagna è volata "in solitaria" a Siviglia, lo ha fatto per partecipare un evento istituzionale che è stata chiamata a presiedere, il World Rare Disease Day che si è tenuto al FIBES Conference and Exhibition Centre. Sarà perché le temperature miti hanno cominciato a farsi sentire o perché semplicemente intendeva anticipare la primavera, ma la cosa certa è che la regina ha lasciato trionfare i dettagli floreali. Ha esaltato la sua impeccabile silhouette indossando un adorabile abito in maglia firmato Galcon, un modello blu navy con la gonna a matita al ginocchio, le maniche a tre quarti, il girocollo e dei fiori bianchi disegnati sul busto.

Letizia di Spagna in Galcon

Gli orecchini che sanno di primavera di Letizia Ortiz

Per completare l'outfit in pieno "spring mood" Letizia Ortiz ha indossato le classiche pumps nere con il tacco alto di Magrit, uno dei suoi brand spagnoli preferiti, e ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, esaltando il nuovo taglio corto e netto.

Letizia di Spagna con orecchini Carolina Herrera

Ad aggiungere un ulteriore tocco sbarazzino sono stati gli orecchini: si tratta di due gioielli a forma di gelsomino di Carolina Herrera, sono in argento ma laccati con smalto bianco e dettagli gold. Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 125 euro. Insomma, per la regina Letizia la bella stagione sembra essere già arrivata: in quanti si ispireranno al suo stile floreale per aggiungere un tocco glamour alle prime giornate soleggiate dell'anno?

Orecchini Carolina Herrera