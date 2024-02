Letizia di Spagna è primaverile in verde smeraldo (ma ricicla il cappotto cammello dell’inverno) Letizia di Spagna è volata a Salamanca per la cerimonia di apertura di The Talent Tour 2024. Per l’occasione ha sfoggiato un look in pieno stile primaverile ma senza rinunciare al cappotto più glamour dell’inverno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kate Middleton rimarrà lontana dai riflettori fino a Pasqua a causa della convalescenza post-operatoria? Niente panico, a prendere il suo posto nei panni di icona fashion internazionale è stata Letizia di Spagna, che a ogni apparizione pubblica riesce a incantare tutti con dei look all'insegna del glamour. L'avevamo lasciata tra "abiti maledetti" e tacchi bassi, oggi la ritroviamo in una nuova versione super trendy e la cosa particolare è che ha dato una piccola anticipazione della primavera alle porte: ecco cosa ha indossato per un esclusivo evento istituzionale che si è tenuto nelle ultime ore a Salamanca.

L'abito primaverile di Letizia di Spagna

Ieri pomeriggio si è tenuta la cerimonia di apertura di The Talent Tour 2024 e per l'occasione Letizia di Spagna è volata a Salamanca per parlare ai presenti, così da presentare pubblicamente il progetto City of Spanish. Ha partecipato all'evento "in solitaria", dunque senza il marito Felipe VI, ed è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé con un look che sa di primavera. Ha puntato su un vitaminico verde smeraldo con un abito di seta firmato Dandàra, un modello con la gonna midi scampanata, le maniche lunghe e un cut-out all'altezza del collo. La sua particolarità? Si tratta di un capo low-cost "alla portata di tutti", il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 79,99 euro.

La regina Letizia e la passione per il riciclo

Per completare il tutto Letizia ha scelto una borsetta in tinta firmata Uterque e un paio di pumps nude e col tacco medio di Magrit. Sebbene a primo impatto il look possa sembrare primaverile, la regina ha avuto la necessità di aggiungere un accessorio in pieno stile invernale per proteggersi dal freddo. Per incontrare i sudditi fuori l'International Centre of Spain ha infatti indossato un cappotto cammello, per la precisione un modello doppiopetto di Carolina Herrera che ha riciclato spesso negli ultimi anni. Non è mancato un tocco prezioso: un paio di orecchini in oro rosa, diamanti e smeraldi di Gold&Roses. In quanti sognano già di tornare a indossare i colori vitaminici tipici della primavera?

