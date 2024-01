Letizia di Spagna sfida il freddo in azzurro pastello: il look invernale con l’abito a portafoglio Letizia di Spagna è volata ad Aranjuez in occasione dei National Disability Awards 2024 e per l’occasione ha sfoggiato un nuovo look in pieno stile invernale: ecco tutti i dettagli dell’abito azzurro a portafoglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton potrà anche essere in convalescenza ad Adelaide Cottage ma le Royals del resto d’Europa continuano a essere super attive, attirando le attenzioni dei media con i look glamour e sofisticati sfoggiati a ogni apparizione pubblica. Da qualche tempo a questa parte è stata soprattutto Letizia di Spagna a prendere il posto della principessa inglese: oltre a mettere regolarmente in mostra il suo animo fashion, impone anche a livello internazionale le mode e le tendenze di stagione. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora: per aggiungere un tocco chic all’inverno ha puntato tutto su un adorabile abito a portafoglio color pastello.

Letizia di Spagna col cappotto cammello riciclato

Nelle ultime ore Letizia di Spagna ha partecipato in solitaria a un nuovo evento istituzionale: ha lasciato il marito Felipe VI a casa ed è volata ad Aranjuez in occasione dei National Disability Awards 2024 che si sono tenuti al palazzo reale della città. Complice il freddo arrivato anche in Spagna, la regina ha puntato tutto su un look in pieno stile invernale ma con qualche dettaglio super chic. Ha innanzitutto riciclato uno dei suoi cappotti preferiti, quello lungo color cammello diventato un vero e proprio must-have di stagione. Si tratta di un modello firmato Carolina Herrera caratterizzato da una cintura di panno coordinata che segna il punto vita.

Abito di Adolfo Dominguez

L'abito a portafoglio della regina letizia

Il capo chiave dell’outfit invernale di Letizia è però l’abito, un adorabile modello a portafoglio color carta da zucchero firmato Adolfo Dominguez: ha le maniche lunghe, la scollatura incrociata, la gonna morbida lunga fino al ginocchio ed è perfetto per affrontare il freddo con un tocco chic. La regina ha poi completato il tutto con un paio di pumps in pelle color tabacco di Magrit e con una borsetta coordinata ancora di Carolina Herrera. Capelli sciolti e lisci, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Letizia Ortiz sembra non avere assolutamente rivali in fatto di bellezza e di stile.