Letizia di Spagna, l'omaggio nascosto ai Paesi Bassi nell'abito scialle La regina spagnola nel corso del viaggio di Stato ha indossato un vestito firmato da uno stilista olandese per celebrare il Paese.

A cura di Arianna Colzi

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è volata nei Paesi Bassi per una visita di Stato con il marito, il re Felipe VI. Per la visita ai reali olandesi, Letizia ha già sfoggiato alcuni look che non sono passati inosservati, come l'abito tagliato e un look color block. Per la visita a Straat, la sovrana ha voluto omaggiare il Paese ospitante con un abito scialle che ha incantato tutti.

Da sinistra: Letizia e Felipe VI di Spagna, re Guglielmo Alessandro d'Olanda con la moglie, la principessa Maxima Zorreguieta Cerruti e la figlia la principessa Caterina Amalia

Il look blu notte di Letizia di Spagna

Per visitare la mostra di dieci murales spagnoli e olandesi al museo dei graffiti ad Amsterdam, lo Straat, Letizia di Spagna ha illuminato la scena con un abito blu notte dalla silhouette inedita. Si tratta di un vestito midi il cui tessuto, nella parte alta del capo, che con un drappeggio dà vita a uno scialle che torna poi a ricadere lungo l'abito.

Re Guglielmo Alessandro d'Olanda, Felipe VI e Letizia di Spagna

Il vestito è un vero e proprio omaggio al luogo della visita di stato, in quanto si tratta di una creazione di Benchellal, brand fondato da da Mohamed Benchellal, designer olandese che ha fondato un marchio ispirato alle Haute Couture proprio ad Amsterdam. Queste creazioni possono essere realizzate solo su commissione e dunque su misura: un omaggio alla tradizione olandese che Letizia ha voluto fare con questo abito blu notte.Come spesso accade, a completare il look Letizia di Spagna ha abbinato un paio di slingback in pelle color navy firmate Carolina Herrera, brand spagnolo a cui non rinuncia mai, portando la Spagna sempre con sé.

Il significato degli orecchi di Letizia di Spagna

Il dettaglio particolare del look di Letizia di Spagna, però, non sta solo nell'omaggio ai Paesi Bassi, ma anche nella scelta dei gioielli. Per l'occasione infatti, gli orecchini di Letizia di Spagna non sono passati inosservati: si tratta di un regalo del sultano dell'Oman all'allora principessa, un dono in occasione di una visita di Stato nel 1989.