Letizia di Spagna, la visita ufficiale è con l'abito "tagliato" e la veletta retrò sul volto Letizia e Felipe di Spagna sono volati nei Paesi Bassi per essere ricevuti dai Reali: per l'occasione la sovrana ha sfoggiato un look verde,

A cura di Arianna Colzi

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è volata nei Paesi Bassi con il marito, re Felipe, per una visita di Stato. In occasione della cerimonia di benvenuto, che si è tenuta ad Amsterdam alla presenza dei sovrani olandesi Guglielmo Alessandro e Maxima, la regina di Spagna era splendente con un abito e accessori verdi. Con l'arrivo della bella stagione, la sovrana ha deciso di sperimentare con i colori, soprattutto con i toni pastello, passando da look rosa salmone all'abito light pink. Anche il verde, sfoggiato ad Amsterdam per l'incontro con i reali dei Paesi Bassi, è uno dei colori che le vediamo indossare più spesso: solo qualche settimana fa aveva abbinato a un paio di pantaloni bianchi una blusa verde bottiglia.

Letizia e Felipe di Spagna

Il look coordinato di Letizia di Spagna

Per la visita ad Amsterdam, Letizia di Spagna ha sfoggiato un total look firmato Moisés Nieto, brand indipendente e sostenibile spagnolo. L'abito midi in tweed verde mostra degli spacchi verticali sulle braccia che conferiscono all'abito quasi un effetto simil mantella. Al vestito verde, la regina ha abbinato una borsa a mano modello Lucia color verde sottobosco, che viene venduta sul sito del brand a 295 euro. All'outfit verde Letizia di Spagna ha aggiunto un paio di slingback color nude firmate sempre da un brand spagnolo, Carolina Herrera. Le scarpe costano 325 euro e fanno parte di una vecchia collezione della Maison.

Letizia di Spagna

A colpire tutti, però, è stato il copricapo indossato dalla regina di Spagna, firmato dal brand spagnolo Balel. Il marchio, specializzato in cappelleria di lusso, realizza cappelli e turbanti di ogni forma. In occasione della visita, dunque un'occasione piuttosto formale, Letizia ha sfoggiato il Sinamay Veiled: la silhouette del cappello, che ricorda quasi quella della piega dei capelli mossa e destrutturata, è coperta da una veletta che riprende il color nocciola del copricapo. Un tocco davvero chic.

Letizia di Spagna con la Regina Maxima