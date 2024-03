Letizia di Spagna inizia la primavera con un abito riciclato, il look lilla della regina La moglie di Felipe VI ha sfoggiato un outfit colorato molto adatto alla stagione che sta per iniziare. Il completo scelto era già stato sfoggiato in un’altra occasione, evidenziando come anche in reali si stiano aprendo a una maggiore sensibilità sul tema della sostenibilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Letizia di Spagna accoglie l'arrivo della primavera con un outfit lilla. La regina iberica è stata immortalata accanto al marito Felipe VI a Gandia, dove si trovava per assistere alla consegna degli Investaigation National Research 2023 a Palacio Ducal de los Borja. Dopo aver consegnato i premi, la coppia reale si è recata al Consiglio Comunale di Gandía, dove ha incontrato i membri della Corporazione Municipale e ha firmato il Libro d'Onore.

Il look lilla della regina Letizia

Letizia ha sfoggiato un completo sui toni del lilla firmato BOSS composto da un blazer sfiancato doppio petto e un paio di pantaloni a sigaretta dal taglio sartoriale caratterizzati da una fibbia argentata sulla vita. Come scarpe ha scelto un paio di slingback in pelle dello stesso colore per un look molto primaverile. Sotto la giacca si poteva notare un top corto dagli ampi ricami floreali, e una canottiera bianca che copriva i ritagli. Un richiamo a questa stagione anche gli orecchini, anche questi a forma di fiore. I capelli della cinquantunenne, da poco accorciati in un caschetto, erano acconciati con onde morbide mentre il trucco naturale richiamava la palette dell'outfit.

L'abito riutilizzato di Letizia di Spagna

Ormai la sostenibilità è un tema che sta a cuore anche ai reali. Già Camilla del Regno Unito ha più volte sfoggiato lo stesso abito, mentre di recente si è mostrata con un cappello di quasi dieci anni. La regina iberica aveva già indossato questo completo lilla in occasione degli UNICEF España Awards al CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas di Madrid lo scorso settembre. In questa occasione aveva abbinato il coordinato con una semplice camicetta bianca e tacchi nude.