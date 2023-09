Il back to work di Letizia di Spagna, la regina torna al lavoro con il power suit lilla Letizia Ortiz cede al trend dell’autunno e sfoggia un completo giacca e pantaloni. A completare il look anche un paio di orecchini di un noto brand spagnolo.

Letizia di Spagna alla premiazione dell’UNICEF Spain Awards

Dopo un'estate trascorsa tra panorami mozzafiato e acqua trasparente delle spiagge di Maiorca, anche per la famiglia reale spagnola è tempo di tornare a casa. Letizia Ortiz, in occasione del primo impegno istituzionale a Pamplona, aveva optato per un abito bianco e semi-trasparente. Con l'autunno ormai alle porte, per lei è tempo di outfit semplici e adatti alla stagione. Alla cerimonia di premiazione dell'UNICEF Spain Awards, Letizia ha indossato un tailleur lilla, capo perfetto del look back to work.

Il look back to work di Letizia Ortiz

Letizia di Spagna è solita seguire rigorosamente le regole dell'armocromia, così spesso indossa il rosa, il rosso, il verde e il lilla. Quest'ultima è la nuance scelta per il completo giacca e pantaloni del marchio BOSS, sfoggiato in occasione della cerimonia di premiazione dell'UNICEF Spain Awards. È un tailleur morbido che ricorda lo stile di quando ancora lavorava come giornalista televisiva. A quei tempi portava i capelli più chiari e non aveva una corona sul capo, ma è sempre stata circondata da un'aura sofisticata.

Letizia di Spagna in BOSS

Parola d'ordine, comodità. La regina calzava uno styletto in pelle liscia color caramello con un tacco di soli 5,5 cm e un plantare extra comfort. Le scarpe sono di Isabel Abado e il brand spagnolo ha condiviso su Instagram un post di ringraziamento per la scelta di Doña Letizia.

Letizia di Spagna con orecchini Gold & Rose

Il significato degli orecchini di Letizia di Spagna

La regina di Spagna portava ai lobi orecchini del brand Gold & Roses. Non è la prima volta che sceglie questo brand di gioielli, un po' spinta dall'apprezzamento per il design, un po' dal fatto che vengono realizzati nel rispetto dell'ambiente. Un tema che sta molto a cuore a Letizia Ortiz.

Orecchini Gold & Roses

Gli orecchini fanno parte della collezione Loulou a Marrakech, città ispiratrice per le forme innovative ed eleganti dei gioielli. In particolare, il paio che indossava la regina ricorda i pugnali dei guerrieri arabi. Ma se è vero che il brand è attento alla sostenibilità ambientale, lo è un po' meno con quella del portafogli. Quanto costano gli orecchini? "Solamente" 2.790 euro.