Letizia di Spagna con l’abito di pizzo: perché si è vestita di bianco con fazzoletto rosso Dopo l’estate a Maiorca per la regina Letizia è tempo di tornare agli impegni di lavoro. Il primo evento istituzionale è stato a Pamplona con un look simbolico.

Letizia di Spagna a Pamplona

Per la regina di Spagna è tempo di riprendere in mano gli impegni ufficiali. Doña Letizia ha trascorso l'estate a Maiorca assieme al marito e alle figlie. La maggiore, l'Infanta Sofía, al termine delle vacanze è partita per il Galles: l'erede al trono frequenterà un'accademia militare, che la preparerà al meglio al suo futuro ruolo di regina. L'evento che ha segnato il rientro al lavoro di Letizia Ortiz è quello organizzato a Pamplona in occasione del VI Centenario del Privilegio dell'Unione: 600 anni fa tre comuni furono uniti in un'unica città.

Letizia di Spagna in Sfera con scarpe Carolina Herrera

Letizia di Spagna ricicla il look

Per l'impegno istituzionale a Pamplona, la regina ha optato per un abito bianco semitrasparente in pizzo guipure senza maniche, con gonna midi a trapezio. Come fa quasi sempre, soprattutto nelle occasioni importanti, Letizia Ortiz si è affidata a un brand spagnolo: stavolta la scelta è caduta sul marchio Sfera. È abitudine della regina riciclare i vestiti, caratteristica che la accomuna alla principessa Kate Middleton: anche lei è solita riproporre gli stessi capi a distanza di tempo.

Letizia di Spagna in Sfera

Questo vestito riciclato di Doña Letizia è stato visto per la prima volta il 7 giugno 2022 alla cerimonia di consegna della Bandiera Nazionale alla Forza Navale Speciale di Guerra. Lo ha indossato una seconda volta a un ricevimento ufficiale in presenza del presidente colombiano Gustavo Francisco Petro e della first lady Verónica Alcocer, il 3 maggio scorso, presso il Palazzo Reale di Madrid.

Il re e la regina

Per completare il look, stavolta la 50enne ha aggiunto un paio di décolleté in vernice nude di Carolina Herrera. Immancabili per un tocco scintillante i gioielli. Gli orecchini pendenti in oro bianco, diamanti e perle australiane di Yanes non li indossava da tantissimo tempo. È invece un suo personale must have l'anello di Coreterno (che nasconde una dedica d'amore).

Abito Sfera

Il significato della sciarpa rossa

La coppia reale ha visitato per la prima volta la cattedrale di Santa María la Real, po re Felipe e la regina Letizia sono stati ricevuti da diversi rappresentanti politici e hanno visitato sia il mausoleo di Carlos III e Leonor de Trastámara che il Municipio. Alcuni presenti hanno omaggiato la coppia reale con un dono simbolico e personalizzato. Si tratta delle tradizionali sciarpe rosse, due fazzoletti coi loro nomi ricamati.

Letizia Ortiz e re Felipe

L'accessorio è tipico dell'iconica e famosa festa di San Fermín: si indossa abbinato a cintura in vita rossa e abiti bianchi sia per uomini che per donne. È una sorta di "uniforme" della festa. Il colore rosso della sciarpa potrebbe essere in ricordo del sangue versato nel martirio di San Fermín, che morì decapitato nella città di Amiens, durante le persecuzioni del III secolo. Rossa è anche la bandiera della Navarra.