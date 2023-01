Letizia di Spagna inizia l’anno con un look romantico: l’anello nasconde una dedica d’amore Per la prima uscita del 2023 la regina spagnola Letizia Ortiz ha studiato ogni dettaglio del look, dall’abito vintage di dieci anni fa ai gioielli portafortuna.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come da tradizione, il re e la regina di Spagna hanno fatto la prima apparizione pubblica del 2023 in occasione della parata militare celebrativa che si è svolta a Madrid il 6 gennaio. Letizia di Spagna ancora una volta ha rubato la scena con un lungo abito in pizzo rosso. Una scelta tutt'altro che casuale, che sottolinea la sua attenzione alla sostenibilità e alla parsimonia: il vestito è nel suo armadio da ben dieci anni!

Letizia di Spagna ricicla l'abito alla parata militare

Letizia di Spagna è famosa per il suo stile audace e glamour, tra abiti in pelle, dettagli cut out e colori accesi. Non tutti sanno, però, che la regina spagnola è al tempo stesso molto parsimoniosa e compra pochissimi abiti. Preferisce re indossare quelli che ha già, dando una lezione di moda sostenibile. Alla parata militare non ha fatto eccezione: ha indossato un abito lungo rosso vermiglio con inserti in pizzo firmato Felipe Varela comprato nel 2013 (ormai dieci anni fa!) e indossato a moltissimi eventi nel corso degli anni.

Il re Felipe e la regina Letizia di Spagna in Felipe Varela

La scelta del colore non è casuale: il rosso è la nuance portafortuna per eccellenza, ed è tradizione indossarla a Capodanno. Non solo: è anche uno dei colori più amati dalla reina, che lo sfoggia per i suoi look più importanti. Per completare l'outfit Letizia Ortiz ha indossato un paio di pump coordinate di Magrit e una mantella di Carolina Herrera con il collo in eco pelliccia per difendersi dal freddo di gennaio.

Leggi anche I nuovi orecchini di Kate Middleton sono un regalo del principe William: quanto costano i pendenti

Letizia di Spagna con la cappa Carolina Herrera

L'anello romantico di Letizia di Spagna

Per la prima uscita del nuovo anno la regina spagnola ha studiato ogni dettaglio del look. Ha indossato un paio di orecchini coordinati, con diamanti e rubini, del brand Gold&Roses e ha sfoggiato un nuovo, particolarissimo anello Made In Italy.

Letizia di Spagna

Si tratta di une fede in oro del brand Coreterno con un inciso il verso Amor che tutto move, ispirato a Dante Alighieri: il migliore auspicio romantico per il nuovo anno!