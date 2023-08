Letizia di Spagna in tailleur, Leonor in camicia: perché la principessa entra nell’accademia militare La principessa Leonor di Spagna è giunta stamane presso l’Accademia militare generale di Saragozza, accompagnata dalla famiglia al completo.

A cura di Giusy Dente

Inizia una nuova fase, nella vita della giovane Leonor di Spagna. La 17enne (compirà 18 anni a ottobre), figlia di re Felipe e Letizia Ortiz, è l'erede al trono. Stamane è arrivata all'Accademia militare generale di Saragozza, accompagnata dai genitori e dalla sorella, la principessa Sofia. Dopo aver incontrato i comandanti militari incaricati della sua formazione, la futura regina comincerà la formazione militare nel battaglione dei cadetti. È un percorso formativo militare stabilito per legge.

Leonor studia per diventare regina

Leonor di Spagna a maggio si è laureata con l'International Baccalaureate presso l'UWC Atlantic College nella contea gallese di Vale of Glamorgan. Ora è pronta per seguire le orme del padre e del nonno Juan Carlos, che hanno entrambi frequentato l'accademia militare. Come loro sarà anche lei riceverà l'addestramento presso l'Accademia militare generale di Saragozza, dove è giunta stamane accompagnata dalla famiglia. Comincia qui un percorso triennale che proseguirà a Pontevedra, alla Escuela Naval de Marìn ed infine a Murcia, all'Academia General de Aire de San Javier. Al termine (nel 2026) avrà il grado di Tenente in tutti e tre i corpi militari. L'ultimo step sarà la laurea in Giurisprudenza, ma non è ancora stata scelta l'Università.

Potrebbe essere la stessa frequentata da suo padre, l'Università Autonoma di Madrid. Per il momento, seguirà in Accademia un piano di studi diverso rispetto a quello degli altri cadetti: nel suo caso verrà concentrato in tre anni il programma di cinque. Nel suo programma ci sono due corsi in un anno e avrà, come re Felipe VI la specialità di fanteria. Si unirà a 612 cadetti (di cui 140 donne) e il 7 ottobre ci sarà il giuramento di fedeltà. Nelle prime settimane di vita militare, per i cadetti è prevista una formazione teorica di base, per conoscere i regolamenti militari, a cui farà seguito l'addestramento fisico vero e proprio. In queste settimane, Leonor si è preparata allenandosi costantemente con flessioni, nuoto ed equitazione. Nel frattempo, Sofia si trasferirà a sua volte nel Regno Unito e come Leonor frequenterà la UWC.

I look di regina e principessa

Nel grande giorno, la principessa ha indossato un paio di pantaloni bianchi abbinati a camicia celeste, portata metà nei pantaloni e metà fuori, con sneakers Boss. Pantaloni simili anche per sua sorella Sofia, ma con blusa di Zara e scarpe da ginnastica Reebok. Look casual per la regina Letizia, che ha optato per i toni neutri, i più sofisticati. Ha puntato su un completo di Adolfo Dominguez in lino, composto da blazer e pantaloni, aggiungendo una T-shirt nude e un paio di ballerine.