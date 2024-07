video suggerito

Leonor e Sofia principesse tifose: con le maglie sportive incontrano la nazionale spagnola La nazionale spagnola è tornata in patria dopo la vittoria di UEFA Euro 2024 e ha incontrato la Royal Family a Palazzo Zarzuela. Per l’occasione le principesse Leonor e Sofia si sono trasformate in perfette tifose con dei look sportivi coordinati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Spagna ha trionfato a UEFA Euro 2024, battendo per 2-1 l'Inghilterra durante la finalissima andata in scena la scorsa domenica. A seguire il match dagli spalti dello stadio di Berlino non c'erano solo il principe William e il piccolo George (con i loro completi coordinati) ma anche due rappresentanti della famiglia reale spagnola, il re Felipe VI e la seconda figlia, la principessa Sofia. Ora sia i calciatori che i reali sono tornati in patria e, come da tradizione, si sono incontrati a Palazzo Zarzuela per dare il via ai festeggiamenti ufficiali. Quale migliore occasione di questa per indossare le maglie sportive della nazionale?

Leonor e Sofia di Spagna come gemelle

La Royal Family spagnola ha organizzato il tradizionale incontro con gli atleti della nazionale dopo la vittoria degli Europei: l'evento è andato in scena a Palazzo Zarzuela, Madrid, e ha visto i calciatori alzare l'ambita coppa accanto a Felipe VI, sua moglie Letizia Ortiz e le principesse Leonor e Sofia. Sono state proprio queste ultime quelle che più di tutti hanno attirato le attenzioni dei media. Per l'occasione si sono trasformate in perfette tifose vestendosi in coordinato con le magliette sportive della squadra (firmate Adidas), per la precisione dei modelli personalizzati con il numero 10 sulle spalle. Per completare il tutto hanno scelto dei pantaloni bianchi di Mango e delle sneakers in tinta, apparendo adorabili come gemelle.

Leonor e Sofia di Spagna con le maglie della nazionale

Letizia Ortiz in rosso per rendere omaggio alla Spagna

Anche la regina Letizia non ha esitato a rendere omaggio alla nazionale spagnola che ha trionfato a Euro 2024 ma lo ha fatto con un look decisamente meno sportivo di quello delle figlie. Ha scelto il rosso, il colore simbolo della squadra, sfoggiando un abito bon-ton con la gonna a ruota sotto al ginocchio di Carolina Herrera. Così come al precedente evento pubblico, è tornata a indossare i tacchi, per la precisione un paio di sandali nude di & Other Stories, mentre in fatto di gioielli ha puntato sugli scintillii con degli orecchini in oro rosa e diamanti di Gold&Roses. Insomma, in Spagna c'è aria di festa e a dimostrarlo sono stati i sorrisi stampati sulle labbra di tutti i membri della Royal Family.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera