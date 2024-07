video suggerito

La principessa Sofia festeggia la vittoria della Spagna a Euro 2024: è chic in camicia e slingback Ieri sera la Spagna ha trionfato durante la finale di Euro 2024 e a seguire la partita tra gli spalti dello stadio berlinese c'erano anche il re Felipe VI e sua figlia Sofia: ecco cosa ha indossato la principessa per l'occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera l'Olympiastadion di Berlino ha ospitato uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello sport: la finale di UEFA Euro 2024 che ha visto trionfare la Spagna contro l'Inghilterra. Tra gli spalti non potevano mancare i rappresentanti delle rispettive Royal Family e la cosa particolare è che si sono vestiti tutti in coordinato: se da un lato gli inglesi William e George sono apparsi come gemelli con dei completi identici, dall'altro il re Felipe VI di Spagna e la figlia Sofia hanno aggiunto ai look dei dettagli rossi: ecco tutti i dettagli della scelta di stile della principessa spagnola.

Perché Felipe VI e la principessa Sofia hanno indossato il rosso alla finale di Euro 2024

Non è la prima volta che il re Felipe VI di Spagna partecipa a un evento sportivo della nazionale del suo paese ma di solito lo ha fatto sempre con la moglie Letizia Ortiz. Ora però le cose sono cambiate: al suo fianco il sovrano ha voluto la seconda figlia, la principessa Sofia, e a quanto pare la scelta ha portato bene alla nazionale, che si è aggiudicata l'ambita coppa di Euro 2024. A fine match papà e figlia hanno raggiunto i calciatori in campo e sono stati lieti di festeggiare con loro con tanto di sciarpe al collo. Per quale motivo hanno entrambi aggiunto dei dettagli rossi ai loro outfit? Si tratta di un omaggio alla squadra del loro paese, visto che il rosso è uno dei suoi colori simbolo.

Sofia di Spagna con Felipe VI alla finale di Euro 2024

Il look da stadio di Sofia di Spagna

Alla finale di Euro 2024 Felipe VI ha indossato un elegante completo classico (con cravatta rossa) ma la vera protagonista dell'evento è stata la principessa Sofia. Per la sua prima volta allo stadio ha puntato tutto sullo stile chic con un paio di pantaloni total red dal taglio classico e una camicia di seta bianca portata con le maniche scorciate. Per completare il tutto ha scelto una clutch bag color nude di Zara x Narciso Rodriguez e delle adorabili slingback beige senza tacco di Carolina Herrera. Naturalmente non è mancata la sciarpa della Spagna intorno al collo. La principessa Sofia sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più sofisticata proprio come mamma Letizia.

Slingback di Carolina Herrera