video suggerito

Letizia di Spagna regina in infradito: ora a indossare i tacchi sono le figlie Leonor e Sofia La Royal Family spagnola si è riunita a sorpresa e ha partecipato al completo a un concerto che si è tenuto al palazzo reale di Madrid. La regina Letizia ha indossato le infradito raso terra ma le figlie Leonor e Sofia non hanno rinunciato ai tacchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate 2024 è alle porte ma, nonostante ciò, i reali d'Europa continuano a essere impegnatissimi con la loro agenda di eventi istituzionali. Complice il fatto che sia la scuola che le lezioni al college sono ormai terminate, le principesse Leonor e Sofia di Spagna sono tornate a casa, riunendosi con mamma e papà, Letizia Ortiz e Felipe VI. Proprio nelle ultime ore la Royal Family spagnola ha celebrato l'evento apparendo in pubblico al completo: i quattro hanno partecipato insieme al concerto Ara Malikian concert che si è tenuto al palazzo reale di Madrid, incantando tutti con la loro eleganza. Il dettaglio che non è passato inosservato? La regina continua a non poter indossare i tacchi ma a prendere il suo posto ora sono le figlie.

La gonna plissettata di Letizia di Spagna

Per il concerto Ara Malikian tenutosi a palazzo reale Letizia di Spagna ha ancora una volta dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha abbinato un'adorabile gonna plissettata gold di Massimo Dutti, un modello a vita alta e lungo fino alla caviglia, a un semplice top smanicato nero, completando il tutto con una maxi cintura dark di BOSS che le ha segnato il punto vita. Non è mancata la clutch griffata di Carolina Herrera e un tocco scintillante con un bracciale rigido in oro 18K di Filigree. A fare la differenza sono state le scarpe: non può ancora indossare i tacchi a causa del recente infortunio al piede, ha preferito un paio di infradito raso terra con un fiocchetto centrale che hanno aggiunto un tocco sbarazzino all'outfit estivo.

Letizia di Spagna in infradito e con gonna Massimo Dutti

I look estivi delle principesse Leonor e Sofia di Spagna

Le principesse Leonor e Sofia non sono state da meno in fatto di eleganza, anzi, sono state loro a indossare i tacchi. La prima ha sfoggiato un completo azzurro con dettagli in pizzo nero firmato Sfera, per la precisione un coordinato con pencil skirt e top con le spalline sottili, abbinandolo a un paio di slingback con tacco medio di Carolina Herrera. La più piccola, Sofia, ha preferito il total white con pantaloni e top di Claudie Pierlot e ha arricchito il tutto con delle pumps metalliche con tacco largo di Ganzitos. Insomma, le principesse spagnole sembrano aver seguito le orme della mamma in fatto di stile: riusciranno a diventare le nuove icone fashion del paese?

La Royal Family spagnola