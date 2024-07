video suggerito

L’estate in rosso di Sofia di Spagna: l’abito da avere in vacanza è quello asimmetrico La Royal Family spagnola è tornata ad apparire in pubblico al completo ma ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la principessa Sofia: ecco il look fiammante e asimmetrico che ha scelto per l’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nazionale spagnola ha appena vinto UEFA Euro 2024 e sono state diverse le celebrazioni ufficiali organizzate per celebrare l'importante traguardo. La Royal Family ha seguito tutto in prima linea, basti pensare al fatto che il re Felipe VI e sua figlia Sofia sono volati in Germania per assistere alla finale contro l'Inghilterra direttamente dallo stadio di Berlino. Ora, a pochi giorni dal rientro della squadra in patria, in occasione del quale le principesse spagnole avevano indossato la maglia simbolo del paese, è stata ancora una volta la "piccola di casa" ad attirare tutti i riflettori su di sé: ecco il fiammante look che ha scelto per l'estate.

L'abito tagliato di Sofia di Spagna

Nelle ultime ore palazzo Zarzuela, Madrid, ha ospitato l'incontro tra i reali e la commissione degli United World Colleges (UWC) Foundation, Sponsors and Students. Per l'occasione la Royal Family è apparsa al completo di fronte i riflettori ma ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la principessa Sofia, la secondogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, il motivo?

La Royal Family al completo

Ha lanciato il trend dell'estate, quello degli abiti asimmetrici che sembrano tagliati. Ha indossato un modello firmato Mango in rosso fuoco con le maniche leggermente a pipistrello, un drappeggio lungo il fianco e la gonna che si allunga solo su un lato. A completare il tutto non poteva mancare un ulteriore accessorio in tinta: un paio di ballerine raso terra con un fiocco sulla punta di Mathildas.

Abito Mango

I look estivi di Leonor e Letizia di Spagna

Diversa, invece, la scelta di stile della futura regina Leonor di Spagna, che per l'occasione ha scelto un abito fresco in stile hippie. Si tratta di un modello da gitana di &Other Stories ricoperto all-over con una stampa floreale in black&white, assolutamente perfetto per combattere il caldo. In fatto di scarpe ha preso ispirazione da mamma Letizia con un paio di espadrillas con la zeppa di Calzados Picón. Cosa dire della regina Letizia? Per lei niente tacchi, è tornata alle sneakers bianche e le ha abbinate a un tailleur mannish color indaco di El Corte Inglés. Chi tra le tre si aggiudica il titolo di icona fashion dell'evento istituzionale?

Letizia di Spagna in El Corte Inglés