Letizia di Spagna ricicla il look: l’abito chemisier è perfetto per un outfit autunnale chic Letizia Ortiz per il quarto anno consecutivo ha sfoggiato uno dei suoi abiti preferiti, perfetto per l’autunno e per essere eleganti con semplicità.

A cura di Giusy Dente

Letizia Ortiz in Massimo Dutti (2020)

La regina Letizia di Spagna è molto impegnata sul fronte sociale: è presidente onorario del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e da sempre sostiene la battaglia per la sensibilizzazione sul tema della salute mentale, a lei molto caro. Proprio in vista della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, ha partecipato a un evento a Madrid assieme al ministro della Salute, Carolina Darias. Lo ha fatto con un look autunnale perfetto, tutto da copiare per essere chic ed eleganti, ma con semplicità. L'abito è uno dei suoi preferiti e lo ha indossato per la quarta volta: si è confermata regina del riciclo.

Il perfetto look autunnale di Letizia Ortiz

Di recente Letizia Ortiz ha partecipato a diversi appuntamenti importanti. Poco dopo i festeggiamenti del 50esimo compleanno, la regina è volata alla volta di Londra per prendere parte assieme al marito ai funerali della regina Elisabetta. Poi, in qualità di presidente onorario dell'Associazione Spagnola contro il Cancro, è stata la volta di una visita al nuovo Irving Medical Center della Columbia University in compagnia della first lady Jill Biden. Rientrata in Spagna, la neo 50enne ha incontrato i membri della Fondazione FundeuRAE per una tavola rotonda sul rapporto media-linguaggio, a cui ha partecipato con un perfetto look da business woman.

in foto: vestito Massimo Dutti

Stavolta a Madrid ha puntato su un look riciclato. Ha indossato lo stesso abito per la quarta volta: è lo stesso vestito sfoggiato durante un evento al Palazzo della Zarzuela nel febbraio 2021, ma anche durante la visita di Stato in Corea nel 2019 e alla FITUR International Tourism Fair di Madrid del 2020. Si tratta di una creazione di Massimo Dutti, con coriandoli colorati su base blu navy, maniche trasparenti e fondo leggermente asimmetrico. Ha aggiunto un paio di décolleté marroni Magrit e una clutch abbinata dello stesso brand. Ha completato il look coi suoi orecchini preferiti: sono gli Shewel Triple Hoops Gold and Roses in oro e diamanti. Questo è il quarto anno consecutivo che la regina propone lo stesso outfit, una soluzione perfetta per le stagioni intermedie, per risultare eleganti con semplicità e stile.

Il discorso della regina Letizia di Spagna

L'ex giornalista ha tenuto un discorso sul tema della salute mentale, in cui ha ribadito che la problematica è molto attuale e riguarda purtroppo sempre più giovani. "Lavorare sulla prevenzione è il miglior investimento. E se parliamo di giovani, anche la mancanza di occupazione e aspettative, la vulnerabilità sociale e la povertà sono cause legate al rischio di soffrire di una malattia mentale" ha affermato Letizia Ortiz, moglie del re Filippo VI. Al giorno d'oggi non si parla abbastanza di benessere mentale, perché l'argomento è accompagnato da un senso di vergogna non ancora sconfitto. Per la società è ancora un tabù: "Può succedere a tutti noi. Parliamo troppo spesso della salute del nostro corpo, ma non lo facciamo così apertamente quando il problema di salute colpisce la nostra mente. Senza salute mentale non c'è salute" ha concluso la regina.