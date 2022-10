Letizia di Spagna come una business woman: col completo doppiopetto rilancia le scarpe in pvc Letizia Ortiz, regina di Spagna, per un incontro di lavoro ha scelto un look formale con dettaglio alla moda: le scarpe con la fascia trasparente in pvc.

Per tutti è un’icona di stile, una delle reali più alla moda d’Europa: Letizia Ortiz, regina di Spagna, riesce sempre a imporsi. I suoi look look sofisticati e di classe ci raccontano di una donna elegante attenta all’etichetta reale, ma capace di mostrarsi anche in vesti più casual e semplici, che l'hanno resa amatissima da tutti. Quindi sì alle décolleté nelle occasioni formali ma anche alle amate espadrillas, sì all’intramontabile total black ma anche ai colori sgargianti, compreso qualche tocco più audace e trasgressivo. Uno strappo alla regola è concesso, se fatto con la sua innata signorilità.

Letizia di Spagna in versione business woman

Giovedì la 50enne è stata fotografata mentre si dirigeva verso la sede della Royal Spanish Academy per incontrare i membri della Fondazione FundeuRAE. Diverse le questioni affrontate con gli esperti tra cui il linguaggio dei media, le trasformazioni linguistiche, l'impatto dei social sul lessico e la grammatica. Erano presenti anche diversi scrittori e giornalisti, nonché la presidente dell'Agenzia EFE Gabriela Cañas.

L'ente si occupa proprio di promuovere il corretto uso dello spagnolo nei media e nel mondo della comunicazione.Per l’incontro ha scelto un outfit formale da business woman: blazer doppiopetto verde acqua e pantaloni cropped coordinati del marchio di moda barcellonese Bimba Y Lola. Quando possibile, preferisce sempre indossare capi che danno risalto al mondo della moda spagnolo e ai suoi stilisti di talento.

Li ha abbinati a una semplice canotta nera. La moglie del re Filippo ha poi aggiunto una borsa in pelle di serpente con dettagli in oro Nina Ricci e un paio di décolleté diverse dal solito. Le mules di Steve Madden hanno tacco a spillo, punta elegante e fascia trasparente in pvc sul collo del piede che fornisce un tocco di modernità in più alla scarpa.

Il ritorno del pvc

Il trend del pvc è tornato prepotentemente alla ribalta un paio di anni fa, rilanciato da Chiara Ferragni: l'influencer era stata una delle prime a indossare le ciabatte con la fascia "invisibile". Dopo di lei, tante altre celebrities hanno seguito la tendenza: Francesca Sofia Novello coi sandali "nudi" griffati, Elodie con le mules trasparenti griffate. All'elenco si aggiunge ora anche la regina Letizia, sempre in prima fila quando si tratta di dettagli fashion che possono fare la differenza anche nel look "da lavoro" più formale.