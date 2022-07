Elodie senza trucco: per viaggiare non rinuncia allo stile e indossa le mules trasparenti Elodie è l’artista più desiderata dell’estate e non sorprende che viaggi in continuazione per esibirsi sui palcoscenici più ambiti del nostro paese. Nelle ultime ore ha documentato sui social un suo viaggio in treno, mostrandosi senza trucco ma con delle mules super trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la donna più desiderata dell'estate 2022: dopo aver spopolato per tutta la primavera con la sua Bagno a Mezzanotte, ora ha lanciato Tribale, hit già diventata uno dei tormentoni di stagione. Partecipa alle sfilate delle più grandi Maison internazionali, calca i palcoscenici più ambiti del paese, posa come una modella sui social, il tutto senza mai rinunciare alla sua innata passione per la moda. Di recente sui social si è mostrata in una versione inedita: mentre viaggia in treno da un capo all'altro dell'Italia con il viso libero dal trucco. Non per questo, però, ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue e ha sfoggiato un accessorio must iper griffato.

Il selfie di Elodie senza trucco

Siamo sempre stati abituati a vedere Elodie meravigliosa sui palcoscenici musicali più ambiti e, sebbene punti sempre su dei beauty look abbastanza naturali, non si è mostrata quasi mai in versione acqua e sapone al 100%. Nelle ultime ore ha fatto un'eccezione scattandosi un selfie in treno con il viso completamente struccato. Non porta rossetto, fondotinta, matita o eye-liner ma, nonostante ciò, è meravigliosa, a prova del fatto che la sua bellezza non ha bisogno di filtri o artifici. Il dettaglio a cui non ha rinunciato? La manicure impeccabile: ha infatti sfoggiato delle unghie lunghe e curate con un adorabile smalto nude.

Elodie senza trucco

Il look da viaggio di Elodie

Chi ha detto che per viaggiare bisogna rinunciare allo stile? Elodie ha detto no a look comodi e cozy, in treno ha preferito sfoggiare uno dei suoi tanto amati look glamour, anche se questo ha significato indossare i tacchi. Si è infatti immortalata in poltrona con un paio di jeans grigi, modello baggy a vita alta, e con un top coordinato a quadri bianchi, grigi e neri. Poco dopo ha poi fatto un primo piano sulle scarpe: un paio di mules in pvc verdi con il tacco kitten. Chi le ha firmate? Si tratta di una chicca di Amina Muaddi, sul web è disponibile sia in verde smeraldo che in verde fluo e in entrambi i casi viene venduta a 520 euro. Insomma, Elodie è icona fashion anche quando viaggia, in quante prenderanno ispirazione da lei durante le prossime vacanze?

Leggi anche La trasformazione di stile di Elodie