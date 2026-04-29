Viaggiare in Germania senza aereo, i nuovi treni per Berlino, Monaco e Amburgo

Italo, la compagnia ferroviaria privata che in Italia fa concorrenza all'alta velocità di Trenitalia, sembra essere pronta per andare alla conquista dell'Europa. La azienda ha annunciato che investirà 3,6 miliardi di euro per entrare in Germania, proponendo così nuove rotte ai suoi clienti. L'obiettivo è entrare in competizione con il servizio Ice di Deutsche Bahn, ovvero l'alta velocità delle ferrovie tedesche. Ecco da quando saranno attivi i nuovi treni e in quali città faranno tappa.

Le tratte tedesche di Italo Treno

Con un investimento di 3,6 miliardi di euro Italo vuole espandere il suo business anche in Germania, replicando il modello di successo che ha già sperimentato in Italia, dove, entrando in competizione con il servizio statale, ha favorito il raddoppio della domanda e il calo delle tariffe del 40%. Si tratta di una svolta epocale, il cui obiettivo è rendere la compagnia sempre più internazionale. I nuovi treni che attraverseranno la Germania dovrebbero essere attivi tra due anni, dunque a partire dalla metà del 2028, e inizialmente saranno 26. Successivamente se ne aggiungeranno altri 14 e in tutti i casi collegheranno 18 città su 1.300 km di rete per un totale di 50 collegamenti al giorno. Le due direttrici principali saranno Monaco di Baviera-Colonia-Dortmund e Monaco di Baviera-Berlino-Amburgo. I primi treni dovrebbero partire a metà del 2028.

Dai nuovi treni alla manutenzione, l'investimento di oltre 3 miliardi

Al momento, come spiegato dall'Ad di Italo Gianbattista La Rocca, la compagnia dispone della licenza ferroviaria e ha dato il via al percorso per ottenere il certificato di sicurezza. Ha, inoltre, determinato e concordato con il costruttore tedesco Siemens il contratto di acquisto e manutenzione dei treni. Entro maggio il gestore tedesco dell’infrastruttura ferroviaria dovrebbe dare una conferma su tracce orarie e spazi disponibili nelle stazioni. Del denaro investito, 1,2 miliardi verranno utilizzati per l'acquisto dei 26 nuovi treni, 2,4 miliardi saranno destinati alla manutenzione per 30 anni e a tutte le attività necessarie per lo sviluppo dell'azienda, dalla formazione del personale agli investimenti nelle stazioni, fino ad arrivare ai servizi IT necessari.