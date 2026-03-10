Non solo Trenitalia e Italo, in Italia arrivano nuovi treni Alta Velocità: date, tratte e città coinvolte

Un nuovo operatore sta per entrare nel mercato del trasporto ferroviario in Italia, che ad oggi ha come unici protagonisti Trenitalia e Italo sull'Alta Velocità. A questi, se ne affiancherà presto un terzo. La decisione arriva dopo un'istruttoria avviata dall'Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

RFI (Rete Ferroviaria Italiana) era indagata per presunto abuso di posizione dominante nell'assegnazione della capacità sulla rete Alta Velocità italiana: una strategia ostruzionistica insomma, un accesso ostacolato all'ingresso di nuovi operatori nel mercato del trasporto passeggeri. Ammettendo l'ingresso del terzo operatore, l'Autorità vuole aprire il mercato, promuovere la concorrenza, migliorare i servizi, offrire maggiore qualità ai viaggiatori.

È sicuramente un passaggio decisivo per l'offerta e la competitività del settore, che vedrà quindi l'ingresso sulla rete Alta Velocità sviluppata e gestita da RFI di SNCF Voyageurs (è la compagnia ferroviaria statale francese, quella del Tgv).

RFI è tenuta a cedere un pacchetto minimo di 18 slot orari, per 10 anni, a Sncf Voyages Italia. Sono in totale 18 viaggi giornalieri andata-ritorno sulle direttrici Torino/Milano/Roma – Torino/Milano/Venezia. A questi si aggiungono 15 TGV M di ultima generazione offerti direttamente da SNFC. Sono mezzi a due piani prodotti da Alstom, con carrozze molto capienti e particolarmente confortevoli, che viaggiano alla velocità massima di 320 km/h. Può ospitare a bordo da 600 a 740 persone, molte di più di quelle consentite dalla capienza di una Freccia.

L'idea è mettere in pratica il piano a partire dal 2027, così da mettere a punto una nuova offerta per l'Alta Velocità nel Paese. Ma ci sono prima delle condizioni da stabilire. La decisione dell'AGCM, infatti, non implica un via libera definitivo all'attuazione del progetto. In via preventiva, RFI dovrà fornire a SNFC una serie di garanzie, per esempio in merito agli slot orari, così da giustificare l'investimento e mantenerlo nel tempo.