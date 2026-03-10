stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Non solo Trenitalia e Italo, in Italia arrivano nuovi treni Alta Velocità: date, tratte e città coinvolte

Sull’Alta Velocità arriverà un terzo operatore: il francese SNCF Voyageurs. 18 viaggi giornalieri a/r sulle direttrici Torino/Milano/Roma-Torino/Milano/Venezia.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un nuovo operatore sta per entrare nel mercato del trasporto ferroviario in Italia, che ad oggi ha come unici protagonisti Trenitalia e Italo sull'Alta Velocità. A questi, se ne affiancherà presto un terzo. La decisione arriva dopo un'istruttoria avviata dall'Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

RFI (Rete Ferroviaria Italiana) era indagata per presunto abuso di posizione dominante nell'assegnazione della capacità sulla rete Alta Velocità italiana: una strategia ostruzionistica insomma, un accesso ostacolato all'ingresso di nuovi operatori nel mercato del trasporto passeggeri. Ammettendo l'ingresso del terzo operatore, l'Autorità vuole aprire il mercato, promuovere la concorrenza, migliorare i servizi, offrire maggiore qualità ai viaggiatori.

È sicuramente un passaggio decisivo per l'offerta e la competitività del settore, che vedrà quindi l'ingresso sulla rete Alta Velocità sviluppata e gestita da RFI di SNCF Voyageurs (è la compagnia ferroviaria statale francese, quella del Tgv).

Leggi anche
C'è una compagnia che non fa salire bambini in treno per garantire comfort ai passeggeri

RFI è tenuta a cedere un pacchetto minimo di 18 slot orari, per 10 anni, a Sncf Voyages Italia. Sono in totale 18 viaggi giornalieri andata-ritorno sulle direttrici Torino/Milano/Roma – Torino/Milano/Venezia. A questi si aggiungono 15 TGV M di ultima generazione offerti direttamente da SNFC. Sono mezzi a due piani prodotti da Alstom, con carrozze molto capienti e particolarmente confortevoli, che viaggiano alla velocità massima di 320 km/h. Può ospitare a bordo da 600 a 740 persone, molte di più di quelle consentite dalla capienza di una Freccia.

L'idea è mettere in pratica il piano a partire dal 2027, così da mettere a punto una nuova offerta per l'Alta Velocità nel Paese. Ma ci sono prima delle condizioni da stabilire. La decisione dell'AGCM, infatti, non implica un via libera definitivo all'attuazione del progetto. In via preventiva, RFI dovrà fornire a SNFC una serie di garanzie, per esempio in merito agli slot orari, così da giustificare l'investimento e mantenerlo nel tempo.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Fashion
Week
La sfilata Chanel spiegata in 7 look iconici
Le migliori sfilate della Paris Fashion Week e gli abiti più belli delle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027
Le migliori sfilate della Paris Fashion Week e gli abiti più belli delle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027
Le tendenze dalle sfilate di Milano
Le tendenze dalle sfilate di Milano
La New York Fashion Week in 20 outfit
La New York Fashion Week in 20 outfit
Balenciaga collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Balenciaga collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Hermes collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Hermes collezione Autunno/Inverno 2026-2027
McQueen collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Givenchy collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Dior collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Saint Laurent collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Schiaparelli collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Tom Ford collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Annalisa è una star internazionale: alle sfilate di Parigi in prima fila
Stella McCartney collezione Autunno/Inverno 2026-2027
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views