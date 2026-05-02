La storia di Julia Komp, la chef che rinuncia alla stella per viaggiare in Asia

Si chiama Julia Komp ed è diventata famosa per essere la più giovane chef stellata della Germania. Nel 2016, quando aveva solo 26 anni, ha ricevuto l'ambito riconoscimento e da quel momento in poi ha lavorato duramente all'interno del ristorante del Castello di Loersfeld per dimostrare di essere all'altezza del successo. L'unico piccolo "inconveniente" è che il mondo dell'alta cucina, fatto di convenzioni, rigore e disciplina, ha cominciato presto a starle stretto, spingendola a rinunciare alla stella e a cambiare vita.

Il viaggio in Asia della chef Julia Komp

Nel 2018, a soli due anni dalla stella Micheline, Julia Komp ha pensato di bene di abbandonare la sua vita da chef di successo e di dare il via a una nuova avventura. Con un semplice zaino in spalla è andata alla scoperta dell'Asia, desiderosa di voler provare e giocare con sapori esotici e ingredienti fuori dal comune. Ci ha tenuto a tenersi alla larga dai ristoranti stellati, ha preferito lavorare nelle cucine peggiori del pianeta, dai chioschi di street food del Vietnam alle bancarelle di frittura della Cina, fino ad arrivare ai templi del sushi in Giappone. Tornata a Colonia nel bel mezzo della pandemia, ha deciso di aprire due ristoranti tutti suoi Sahila e la Mezze-Bar Yulia.

Julia Komp

Julia Komp è tornata a essere stellata

Oggi grazie al suo ristorante Sahila Julia Komp è riuscita ancora una volta a conquistare una stella. A differenza del passato, quando si ritrovava a preparare piatte noiosi e iper sofisticati, oggi la chef ama dare vita a ricette moderne e innovative che raccontano le sue esperienze esotiche. Il suo menù degustazione è un vero e proprio viaggio, una narrazione personale in cui immergersi al 100%, con ogni portata che rappresenta un paese diverso. Di fronte una simile contemporaneità non sorprende che siano centinaia i giovani cuochi che sognano di lavorare con lei, lontani dalle formalità e dalle gerarchie. La vera ricchezza non sta nella cifra che si guadagna ma nel continuare a cercare il sapore perfetto incontrato durante la propria scoperta del mondo.