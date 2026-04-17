La bancarella al mercato diventa stellata: la vera eccellenza sta nella qualità dei prodotti

Avreste mai pensato un giorno di potervi concedere un piatto stellato nel mercato alimentare della vostra città? In Austria è possibile: ecco qual è la bancarella-chiosco premiata con la sua prima stella Michelin.

Siamo sempre stati abituati ad associare le ambite stelle Michelin ai ristoranti super sofisticati fatti di poltrone di velluto, tavole imbandite alla perfezione e luci soffuse ma la verità è che le cose stanno cominciando a cambiare. La Guida Rossa, infatti, riconosce il fatto che le eccellenze culinarie non sono sempre e necessariamente legate al concetto di lusso e da qualche tempo a questa parte ha iniziato a premiare anche locali di street food, trattorie e chioschi. Non sorprende, dunque, che di recente a ottenere la sua prima stella Michelin sia stata una bancarella di alimenti di un famoso mercatino austriaco: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Il chiosco del mercato premiato con la prima stella Michelin

A chi non è mai capitato di andare a fare la spesa in un mercato alimentare? Da oggi anche questa può diventare un'esperienza di lusso: a Graz, in Austria, una delle bancarelle del Kaiser-Josef-Markt è diventata stellata. Si chiama Genießerei am Markt, viene guidata dallo chef Alexander Posch ed è entrata nella Guida Rossa 2026, ottenendo sia la sua prima stella Michelin che il prestigioso titolo di "Apertura dell'anno".

Genießerei am Markt

A primo impatto sembra un semplice piccolo chiosco di street food ma la sua offerta è una vera e propria esperienza culinaria sopraffina. Lo chef acquista ogni mattina i prodotti freschi nel mercato circostante e, a seconda delle disponibilità, crea un originale menù giornaliero. I piatti sono racconti commestibili del territorio, un omaggio ai produttori locali che vendono ciò che la terra gli offre in quel preciso momento.

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Lo chef Alexander Posch

Come una bancarella è diventata stellata

Come ha fatto un chiosco al mercato alimentare a raggiungere un simile successo? Tutto sta nell'intuizione dello chef Alexander Posch, che ha associato il concetto di lusso alla qualità dei prodotti che offre e non più all'estetica del luogo o del piatto servito. La sua cucina ha l'obiettivo di interpretare il ritmo della città: la mattina il locale ha un'anima democratica e veloce, proprio come richiede il mercato, mentre di sera diventa un luogo intimo dove poter provare una degustazione da 10 portate. La stella Michelin conquistata da un luogo simile rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore: è la dimostrazione del fatto che anche il mercato può rivelarsi la meta perfetta per gli amanti dell'alta cucina, visto che la vera eccellenza sta nella qualità dei piatti e non nella "cornice".