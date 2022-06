Le mules sono le scarpe dell’estate 2022: come abbinarle sotto gonne e pantaloni L’estate è la stagione dei sandali. Le mules sono il modello su cui puntare per l’estate 2022: comode, versatili e chic. La guida completa per i look estivi e gli abbinamenti visti sulle passerelle Primavera/Estate 2022.

A cura di Beatrice Manca

Mules Fendi by Versace

I sandali da avere quest'estate? Decisamente le mules! Se non bastassero le passerelle, ci pensano le star a convincerci: da Jennifer Lopez (che le abbina al bikini) a Chiara Ferragni, passando per Anne Hathaway, i sandali anni Novanta aperti sul tallone hanno preso il sopravvento sulle tendenze estive. Da Versace a Stella McCartney, da Gucci a Michael Kors, la moda incorona le mules come le scarpe must have dell'estate 2022. Impossibile resistere: sono comodissime, si infilano come le pantafole (non a caso derivano dall'abbigliamento da camera francese) e la loro varietà di altezze, colori e forme accontentano ogni stile. La guida ai look estivi: le gonne, i pantaloni e gli abiti con cui abbinarle.

Le mules tornano in passerella per l'estate 2022

Da diverse stagioni le mules anni Novanta sono tornate protagoniste sulla scena. Le sfilate Primavera/Estate 2022 però le hanno consacrate a pieno titolo sandalo del momento. Tra i modelli cult ci sono sicuramente le Lido di Bottega Veneta, con la tipica fascia intrecciata sul piede. Versace le propone in colori brillanti (anche nella versione logata Fendace) mentre quelle di Michael Kors, minimal e in toni nude, sono l'alleata discreta e chic per gli outfit più eleganti dell'estate. L'anima minimale delle mules viene declinata in varie versioni, da quelle gioiello di Roger Vivier a quelle sportive di Stella McCartney con il tacco basso e squadrato, perfette anche sotto jeans oversize e pantaloni baggy.

Le mules di Micheal Kors

Con quali gonne e pantaloni indossare le mules

Le mules diventeranno le alleate dei look estivi per la loro estrema versatilità. Attenzione però: ogni outfit vuole il suo sandalo. Le mules colorate e con il tacco basso abbinano perfettamente a minidress colorati (à la Versace) minigonne e camicie colorate. Il tocco in più? La bandana foulard che riprende i colori dei sandali. Sotto una gonna longuette o uno slip dress satinato è perfetto un sandalo basso, magari con il tacco a rocchetto e un dettaglio gioiello.

Stella Mc Cartney

Sotto i pantaloni palazzo o i tailleur colorati sono perfetti i modelli fascianti o con la zeppa, magari osando il monocromo. I modelli minimal, color nude o nere, sono l'alternativa estiva alle décolleté e non sfigurano sotto un abito elegante: se avete in programma un matrimonio estivo o una cerimonia sono la scelta perfetta!