Sharon Stone in micro bikini: “Perché torno in forma sempre quando l’estate è finita?” A 64 anni Sharon Stone non ha paura di mostrarsi al naturale, senza filtri né make up, su Instagram: la prova che il fascino non conosce età.

A cura di Beatrice Manca

Sharon Stone una di noi. La diva di Basic Instinct sa che il segreto per restare giovani è l'ironia e che il falso mito della perfezione è una grande perdita di tempo: inutile mettersi a competere con l'orologio e con il calendario. Molto meglio godersi il proprio tempo, come fa lei, con la consapevolezza che ne deriva. L'attrice oggi ha 64 anni ed è una paladina della body positivity: si definisce "imperfetta e grata" ed è sempre la più fotografata di ogni red carpet, dove brilla senza mai cercare di nascondere le rughe. La prova della sua filosofia di vita? Un selfie postato su Instagram poche ore fa, in cui si mostra con un microbikini e scherza sulla corsa alla prova costume.

Il selfie al naturale di Sharon Stone

In un'era dominata dalla perfezione a tutti i costi, tra filtri e ritocchi social, Sharon Stone fa spallucce e pubblica un selfie allo specchio come una ragazza qualsiasi, senza luci sparate né tramonti mozzafiato alle spalle. Una semplice foto in un salotto, con un quadro di Marylin Monroe alle spalle, in cui si mostra senza un filo trucco, indossando solo un microbikini colorato con i laccetti.

Sharon Stone in bikini

La spontaneità della foto è accompagnata da una simpatica didascalia che scherza sull'ossessione collettiva per la prova costume: "Ma perché torno sempre in forma quando l'estate è finita?". Lo scatto condiviso con i tre milioni di follower è subito diventato virale, collezionando centinaia di migliaia di likes. Sharon Stone ha capito che perfino nel dorato mondo dei social c'è qualcosa di più importante e remunerativo di essere un sex symbol hollywoodiano: dimostrare intelligenza, fascino e ironia. Tre doti che, per fortuna, possono solo aumentare con il trascorrere degli anni.