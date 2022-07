Sharon Stone in topless a 64 anni: “Sono imperfetta e grata” Sharon Stone condivide con i follower su Instagram una foto in topless. “Grata e imperfetta in un giorno perfetto”, scrive l’attrice 64enne diventata un sex symbol con il film “Basic Instinct”.

A cura di Stefania Rocco

A 30 anni dal film Basic Instinct, che la rese icona di bellezza e sensualità in tutto il mondo, Sharon Stone condivide una foto in topless e torna a stupire. L’attrice ha 64 anni e mostra ancora una forma fisica invidiabile. Lo dimostra lo scatto condiviso su Instagram qualche ora fa, una foto scattata nel giardino di casa dell’attrice.

La foto da oltre 100 mila like di Sharon Stone su Instagram

Sharon indossa la parte inferiore di un bikini maculato e ha il seno scoperto che copre solo parzialmente utilizzando un telo mare in tinta drappeggiato sulle spalle. Una misura necessaria a non incorrere in un fastidioso ban da parte degli irreprensibili social. La forma dell’attrice è perfetta, gli anni solo un numero a cui fare riferimento con orgoglio. “Grata e imperfetta in un giorno perfetto”, scrive l’attrice condividendo quello scatto. E il post fa il pieno di like: oltre 100 mila arrivati in poche ore da ogni parte del mondo. Decine i commenti dei colleghi altrettanto famosi. Le si riconosce di essere un’icona, una leggenda. Meravigliosa. E di “sorridere come sorriderebbe una dea osservando i mortali”. Sì, perché il sorriso rilassato, la capacità assoluta di sentirsi a proprio agio nella propria pelle sono qualità ancor più invidiabili del fatto di potersi fregiare di sfoggiare una forma fisica che sembra non curarsi dello scorrere del tempo.

Gli scatti senza filtri di Sharon Stone su Instagram

Sono numerosi gli scatti Instagram privi di filtri condivisi da Sharon Stone negli anni. Sostenitrice convinta della body positivity, Sharon non ha alterato in alcun modo le sue foto, felice di poter posare e fare la differenza. Il messaggio è potente soprattutto in considerazione del fatto che arriva da una delle donne considerate tra le più belle del mondo, un’icona di sensualità che ha messo d’accordo il mondo intero di fronte a una scena che l’ha resa diva tra le dive, rendendo “l’accavallamento di gambe alla Sharon Stone” un gesto conosciuto in tutto il mondo.