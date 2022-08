Il costume più audace dell’estate? Il trikini sgambato di Chiara Ferragni (già sold out) Agosto ha una sola divisa: il costume da bagno. Chiara Ferragni sfoggia il modello più sensuale della stagione (con una super sgambatura anni Ottanta!)

A cura di Beatrice Manca

È arrivata la settimana più attesa dell'anno: le ferie di Ferragosto. Le città si fermano, i negozi chiudono e le spiagge si riempiono di bagnanti in cerca di pace e relax. Agosto ha una sola divisa: il costume da bagno. I modelli di tendenza dell'estate 2022 spaziano dai microbikini all'intero colorato e le star fanno a gara a sfoggiare costumi glamour e ricercati. Il premio di "più sensuale dell'estate 2022", però, ha già una vincitrice: Chiara Ferragni.

Il trikini intrecciato di Chiara Ferragni

L'influencer e imprenditrice di moda più famosa di Instagram è a Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze all'insegna del relax con il marito Fedez e i figli Vittoria e Leone. Proprio i due bambini sono diventati le star della vacanza, incantando tutti con i loro outfit adorabili. Anche in vacanza Chiara Ferragni non rinuncia a pubblicare le foto dei suoi outfit, costumi inclusi: il modello più sensuale messo in valigia è un trikini fucsia con bretelline a catenella dorate, caratterizzato da una profonda sgambatura anni '80 e laccetti sui fianchi.

Il trikini Chiara Ferragni Brand

Su Instagram l'influencer ha pubblicato la foto del costume – facendo il pieno di likes – mostrandolo anche di spalle: il modello scelto infatti lascia la schiena nuda e ha lo slip molto sottile, come un perizoma. Chiara Ferragni è particolarmente orgogliosa di questo trikini, a buon diritto: fa parte della linea di costumi del suo brand omonimo. L'intero "crystal" era in vendita a 159 euro, ma è già sold out!

I costumi di Chiara Ferragni per l'estate 2022

La valigia di Chiara Ferragni a Ibiza è un vero e proprio scrigno delle meraviglie: l'influencer ha portato in vacanza capi e accessori griffati. Non potevano certo mancare i costumi da bagno: Chiara Ferragni preferisce il bikini al classico intero (con qualche eccezione) e ama soprattutto i modelli a triangolo con i laccetti. Il suo colore preferito? Ovviamente il rosa, la sua firma di stile fin dagli esordi.

Chiara Ferragni indossa un bikini Calzedonia

Non mancano i modelli intrecciati o con sfumature arcobaleno, come il bikini lilla di Calzedonia, né i dettagli scintillanti, come il lurex e i cristalli. Se cerate ispirazione per il costume da sfoggiare a Ferragosto siete nel posto giusto!