Guida ai costumi per l’estate 2022: i modelli di tendenza da comprare con i saldi Quale momento migliore per comprare un nuovo bikini o un intero colorato? Dal costume con i laccetti al trikini, ecco i modelli di tendenza da mettere in valigia approfittando degli sconti.

A cura di Beatrice Manca

Oysho

Il caldo si fa sentire, le vacanze estive sono dietro l'angolo e i saldi sono ufficialmente iniziati: quale momento migliore per acquistare un nuovo costume da bagno approfittando degli sconti? Se le mille fantasie disponibili vi mandano in tilt, ecco una guida pratica alle tendenze dell'estate 2022 a prova di indecise. Bikini o intero, a fiori o effetto uncinetto, tinta unita o fantasia, fino al sensuale trikini: a ognuna il suo costume!

Il costume intero monocolore

Partiamo da un grande classico: il costume intero. Elegante, raffinato, non passa mai di moda e dona praticamente a tutte. In versione monospalla o con le coppe imbottite, con le spalline o intrecciato: ogni fisico ha il modello perfetto per lui, l'importante è sceglierlo tinta unita, come vuole la moda dell'estate 2022.

Gucci

Il bikini sgambato con i laccetti

Le amanti del due pezzi sono avvisate: quest'anno addio slip a vita alta o culotte anni Cinquanta, il modello da avere è mini, a triangolo e con i laccetti sui fianchi. Ebbene sì, è tornata l'era dei costumi sgambati: parola di Valentina Ferragni, che in barca sfoggia un microbikini color del mare con i fiocchetti!

Ermanno Scervino

Il trikini

Né intero né bikini: la "terza via" dei costumi di bagno è il sensuale trikini, che fascia il corpo lasciando scoperti i fianchi o l'ombelico. Il termine trikini infatti indica molti modelli diversi: dai costumi con le fasce annodate intorno al seno fino a quelli con gli oblò laterali, che creano audaci geometrie sul busto. Per indossarlo c'è un'unica regola: abbondare con la crema solare per non ritrovarsi con un ‘tatuaggio' dell'abbronzatura!

AndreAdamo

Il costume a fiori

Tra i costumi di tendenza dell'estate 2022 torna un grande classico: il costume a fiori, allegro e colorato. Dalle fantasie "micro" a quelle macro, stile tropical, i brand si sono sbizzarriti con bikini a fascia o a triangolo che hanno tutti i colori di un atollo polinesiano.

Bershka

Il due pezzi all'uncinetto

La ‘crochet mania' dell'estate 2021 non accenna a sparire: anche quest'anno il bikini "uncinetto" è uno dei modelli da avere assolutamente in valigia. Bianco candido o in colori pastello, il costume crochet si indossa anche come top su shorts di jeans e bermuda per passeggiare sul lungomare. Da abbinare rigorosamente ad accessori coordinati per un look vintage dalla testa ai piedi!

Alto Milano