Saldi estivi 2022: sandali e ciabatte per il mare, i modelli di tendenza da indossare in spiaggia Dalle espadrillas alle slide, dai sandali a doppia fascia ai sabot, ecco le scarpe “da spiaggia” che non possono mancare nella valigia per il mare.

A cura di Beatrice Manca

Havaianas

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Saldi estivi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra l'afa di giorno e le zanzare di notte, l'estate in città mette a dura prova anche i più pazienti, che in queste settimane fanno il conto alla rovescia per l'arrivo delle vacanze. Se la spiaggia è ancora troppo lontana, c'è un modo per iniziare a sentire l'eco delle onde e la sabbia sotto i piedi: approfittare dei saldi estivi appena iniziati per acquistare i sandali da mare più cool della stagione. Diciamo la verità: chi ha voglia di rimettersi le sneakers dopo una giornata in acqua? Dalle espadrillas alle slide con la fascia, ecco i modelli "da spiaggia" che non possono mancare in valigia.

Le espadrillas

Semplici, fresche, comode. Le espadrillas nascono come calzature ‘povere' per pescatori e contadini, ma negli anni hanno conquistato le dive del cinema e perfino le teste coronate: Letizia di Spagna è una vera fan e ne sfoggia di tutti i tipi, seguita a ruota dalle figlie. Oggi sono sinonimo di estate e sono l'alleato perfetto per le giornate estive, dalla spiaggia alla bicicletta fino alla passeggiata sul lungomare.

Espadrillas Etro

Le ciabattine

Mai come questa estate abbiamo assistito a un'esplosione di sandali flat a mo' di ciabattina: si infilano la mattina e non ci si pensa più per tutto il giorno. In pelle o in corda, in tinte neutre o colorati: una volta trovato il modello che fa per voi non smetterete più di indossarle, in spiaggia e non. I modelli più vezzosi, con un fiocco o un intreccio, si portano anche in città sotto i jeans o a un abito boho colorato.

Leggi anche Dai sandali bassi alle sneaker: 6 scarpe da comprare in saldo

Ciabattine Carlotha Ray

I sandali a doppia fascia

I sandali francescani, un tempo antimoda per eccellenza, negli ultimi anni si sono presi la ribalta conquistando star e passerelle. Dalle ormai cult Birkenstock alle versioni griffate, come quelle proposte da Gucci, il modello a doppia fascia è la tendenza dell'estate 2022.

Sandali Gucci

Le slide

Addio infradito di gomma: le ciabattine del momento sono con le slide con la fascia. Le scarpe in gomma "da piscina" sono l'ossessione fashion che spopola tra le star (vedi alla voce: Chiara Ferragni). Per le più temerarie l'abbinamento cult è con il calzino, per tutte le altre va benissimo il bikini: sono le calzature perfette da indossare al volo dopo un tuffo in mare.

Slides Happy Socks

I sabot

Immaginate la scena: pigra mattina d'estate, si inforca la bici con un paio di shorts in jeans e si pedala fino alla spiaggia. Ai piedi avete un comodo di paio di sabot, le calzature aperte sul tallone, in morbida corda o stoffa colorata. Cugini stretti delle pantofole, i sabot sono la risposta chic alle ciabatte di gomma: la soluzione più comoda per le giornate di mare.

Sabot Dsquared2

Gli zoccoli in gomma

D'estate tutto è concesso, anche indulgere in quei guilty pleasure di stile che mai ci azzarderemmo a pensare in città. Pensiamo agli zoccoli in gomma, morbidi e colorati, dalle Crocs ai modelli griffati: siete sicure che non diventino le compagne ideali tra la siesta e un gelato sotto l'ombrellone?