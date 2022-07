Saldi estate 2022: 6 scarpe alla moda da comprare nelle svendite di fine stagione Dai mocassini ai sandali allacciati alla caviglia, passando per i sandali mule con tacco basso e le sneaker bianche, ecco le scarpe per l’estate su cui comprare durante i saldi 2022 di fine stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Mocassini Tod’s

Il momento dell'anno più atteso dell'anno dagli amanti della moda è finalmente arrivato: quello delle svendite di fine stagione. I saldi estivi sono partiti solo da qualche giorno ma i negozi sono già stati presi d'assalto da tutti coloro che avevano intenzione di rifarsi l'armadio a prezzi stracciati. Quale momento migliore di questo per acquistare delle scarpe nuove e fashion, meglio se firmate, così da pagarle pochissimo? Se non si conoscono i trend del momento e i modelli must, ecco una guida pratica e veloce sulle mode più gettonate del momento: mocassini, sandali bassi, mules, ecco quali sono le calzature da comprare nei negozi fisici oppure sui siti di moda online approfittando delle offerte.

I mocassini

I mocassini sono le scarpe perfette per aggiungere un tocco glamour e bon-ton agli outfit rigorosi, soprattutto quando si vogliono evitare i tacchi. Sono eleganti, sofisticati e soprattutto comodissimi: insomma, sono la scelta ideale per coloro che non intendono rinunciare alla formalità durante l'estate. Quali modelli comprare in saldo? Si può puntare sui classici in camoscio monocromatico come quelli di Tod's oppure su una variante bicolor come quella proposta da Giuseppe Zanotti. Chi non ha paura di osare, invece, potrebbe optare per i mocassini firmati Hyusto con dei ricami all'uncinetto sui lati.

Mocassini Giuseppe Zanotti

I sandali mule con tacco basso

Le mules sono le scarpe del momento: si tratta di calzature che ricordano i sabot degli anni '80 ma sono state rivisitate in chiave moderna e glamour (anche se lasciano sempre il tallone scoperto). Le più trendy sono quelle in versione sandalo, da quelle col tacco quadrato e basso (come le Loriblù) a quelle col tacco gioiello (come il modello proposto da Roger Vivier), l'importante è che siano aperte sia sul davanti che sulla parte posteriore, così da lasciare il piede fresco durante le caldissime giornate estive.

Mule Stella McCartney

Le sneaker bianche

Un classico intramontabile da acquistare assolutamente durante i saldi estivi? Le sneakers bianche, che possono essere "riciclate" anche in primavere e nelle soleggiate giornate invernali (a patto che non siano di tela). Sul mercato è possibile trovarne di tutti i tipi, dai modelli in stile anni '80 come le Rebook a quelle con la suola chunky come le Dsquared2, fino ad arrivare alle running di Maison Margiela

Sneaker GCDS

I sandali con tacco alto allacciati alla caviglia

Da qualche anno a questa parte le scarpe con i laccetti che si annodano intorno alla caviglia sono un vero e proprio must e anche in questo 2022 sono tornate. Quali acquistare con i saldi? Naturalmente i sandali, che si riveleranno perfetti per aggiungere un tocco glamour a ogni look estivo. Che siano i modelli "classici" di Liu Jo, la variante con la mini borchia sul tacco di Maria Luca o quelli col tacco largo di Vivienne Westwood, non importa, l'unica cosa che conta è che fascino con stile la caviglia.

Sandali Maria Luca

I sandali bassi da legare

I sandali bassi sono il simbolo dell'estate, un evergreen della bella stagione che, oltre a essere comodissimi, sono anche super trendy. Quali acquistare con le offerte estive? Quelli da legare intorno alla caviglia (anche se non necessariamente i modelli alla schiava). Pepe Jeans, Cult, Etro: questi sono solo alcuni dei brand che ne hanno proposti alcuni glamour a prezzi scontati.

Sandali Etro

Le ciabattine con tacco basso

Gli amanti della comodità saranno lieti di sapere che tra le scarpe must-have dell'estate ci sono anche le ciabattine raso terra (o al massimo col tacco basso). Sono confortevoli, pratiche, fresche e soprattutto trendy. Che siano classiche e monocromatiche come le Maison Margiela o più "accollate" come le Doucal's, si riveleranno sempre la scelta perfetta per essere super stilose (soprattutto quando vengono acquistate a prezzi stracciati con i saldi di fine stagione).