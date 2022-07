Quando iniziano i saldi 2022 online, gli sconti estivi da Zalando a Zara I saldi estivi 2022 non interessano solo i negozi fisici: si può acquistare a prezzi ribassati anche online. Ecco quando iniziano gli sconti e quanto durano.

A cura di Giusy Dente

L'1 luglio ha segnato l'inizio ufficiale dei saldi estivi 2022. La Sicilia ha fatto da aprifila: è la prima regione ad aver avviato sconti e promozioni, che andranno avanti fino al 15 settembre. Oggi è la volta del resto d'Italia, che seguirà a ruota l'isola proponendo offerte nei negozi. Quelli interessati non solo solo quelli di abbigliamento, ma anche tutti gli altri, dall'elettronica all'arredamento. E non riguardano solo gli store fisici, ma anche quelli online. L'acquisto tramite e-commerce ha riscosso particolare successo durante il lockdown, quando le serrande erano abbassate e si poteva fare acquisti solo sui siti web. È una modalità sicuramente comoda e agevole, perché permette di fare shopping senza uscire di casa. Si potrà approfittare dei saldi estivi 2022 su tantissimi store come Zara, Zalando, Asos, Yoox.

Quando iniziano online i saldi estivi 2022

Molti acquirenti sono legatissimi all'esperienza dell'acquisto in negozio: non per tutti è facile rinunciare al toccare con mano la merce, guardarla con i propri occhi e provarla, nel caso dell'abbigliamento. Ma sicuramente il lockdown ha dato una grande spinta agli acquisti online, che sono stati molto rivalutati anche dai più scettici. Questa modalità ha permesso all'economia di andare avanti, in un momento in cui tutte le serrande erano abbassate ed era impossibile recarsi in uno store a fare acquisti.

I saldi estivi 2022 mettono d'accordo coloro che amano fare compere in modo tradizionale e coloro che invece preferiscono farli comodamente da casa, utilizzando gli e-commerce. Anche online, infatti, è possibile usufruire degli stessi sconti presenti in negozio. Yoox ha dato avvio a un weekend di sconti su una selezione speciale di prodotti (-25% fino al 3 luglio) per inaugurare al meglio l'inizio dei saldi. Su Zalando gli sconti sui must have di stagione arrivano fino al 50%. I negozi fisici di Zara seguiranno il calendario ufficiale regionale, ma online è già possibile approfittare di alcuni ribassi su articoli selezionati. La merce è in saldo anche su Mytheresa (fino al 70%), Luisaviaroma (fino al 50%), Farfetch (fino al 50%), Calzedonia (fino al 50%). Su Intimissimi sono in corso i pre-saldi fino al 50% per i clienti My Intimissimi. Vendita privata fino al -50% anche per i H&M member, sul sito di H&M. Questi pre-sale si estenderanno nei giorni successivi anche a coloro che non sono iscritti ai programmi fedeltà dei brand.

Quanto durano i saldi estivi 2022 online

La Federazione Moda e Confcommercio nel diffondere il calendario ufficiale dei saldi estivi 2022, hanno specificato sia le date di inizio regione per regione che la durata degli sconti e delle promozioni. Questa durata è variabile e viene stabilita in accordo con gli Enti Locali, le organizzazioni dei consumatori, le imprese del commercio. Si va dai 45 giorni della Liguria alle 6 settimane nel Lazio alle 8 settimane del Piemonte, mentre per quasi tutte le altre regioni è di 60 giorni, Lombardia compresa. Le stesse tempistiche vengono rispettate mediamente anche dagli store online.