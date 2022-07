Dove iniziano oggi i saldi estivi 2022: le date e la mappa delle regioni È arrivata la fatidica data d’inizio dei saldi estivi 2022. Oggi tocca a una sola regione d’Italia e domani alle altre: ecco i dettagli.

A cura di Giusy Dente

Come ogni estate, anche quest'anno è arrivato il fatidico momento dei tanto attesi saldi di stagione. Gli acquirenti potranno approfittare di promozioni e sconti sia online che nei negozi fisici. In questo secondo caso, benché non siano più in vigore le norme rigorose che hanno accompagnato i mesi di pandemia, ci sono comunque accorgimenti che è bene adottare per fare compere in sicurezza: non c'è obbligo di mascherina, ma la disinfezione frequente delle mani è consigliata. In una sola regione d'Italia i saldi estivi 2022 cominciano oggi, domani sarà invece la volta di tutte le altre. Il calendario ufficiale è stato diffuso da Confcommercio.

In quali regioni i saldi estivi iniziano oggi 1 luglio

L'1 luglio segna l'avvio dei saldi estivi 2022 in Sicilia: questa è l'unica regione italiana che ha deciso di anticipare l'inizio. Sconti e offerte nei negozi andranno avanti fino al 15 settembre, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Ovviamente vale anche per l'online, dove ugualmente sarà possibile fare shopping a prezzi ribassati, nello stesso periodo. "Dopo il periodo acuto della pandemia che ha stravolto il calendario dell'ultimo biennio si torna alla programmazione che, oltre che essere prevista dalla legge, è uno strumento fondamentale che permette a commercianti e consumatori di potersi organizzare con congruo anticipo" ha commentato Mimmo Turano, assessore regionale alle attività produttive. È stato lui a firmare il decreto che ha stabilito il calendario dei saldi per i prossimi due anni.

Quando iniziano i saldi estivi 2022 nelle altre regioni

Il 2 luglio è la data che ha messo d'accordo tutte le restanti regioni d'Italia. In Basilicata, Valle d'Aosta, Piemonte, Sardegna, Molise, Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Puglia e Veneto i saldi cominciano con un giorno di ritardo, rispetto alla Sicilia. Per quanto la Provincia Autonoma di Trento non c'è un'univoca data: qui i commercianti sono liberi di scegliere liberamente i periodi in cui effettuare i saldi, purché durino massimo 60 giorni.