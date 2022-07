Quanto durano i saldi estivi 2022 e quando finiscono: le date regione per regione In quasi tutt’Italia il 2 luglio sono iniziati i saldi estivi. La loro durata si aggira solitamente intorno ai 60 giorni: ogni regione ha scelto autonomamente data di avvio e di fine. Ecco il calendario completo regione per regione.

Il 2 luglio sono iniziati i saldi in tutta Italia, o quasi: l'unica regione ad aver anticipato l'avvio è stata la Sicilia, che ha fatto da aprifila l'1 luglio, dunque 24 ore prima rispetto al resto del Paese. Da Nord a Sud sono in corso gli attesissimi sconti di fine stagione, che consentono di fare acquisti con un po' di spensieratezza, approfittando di offerte su diverse tipologie di merce, dall'abbigliamento alla tecnologia. E non vale solo per i negozi fisici: ovviamente anche online è possibile accedere alle promozioni. Nel caso specifico dell'abbigliamento, da Zara a Zalando, da Intimissimi a Calzedonia, sono tantissimi gli e-commerce su cui fare shopping conveniente. A tal proposito, affinché gli acquisti siano realmente conveniente è bene comunque avere gli occhi aperti e non cadere in truffe. I saldi andranno avanti orientativamente fino a metà settembre: le regioni scelgono da sole quanto farli durare. Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta saranno le ultime regioni a concludere i saldi, il 30 settembre.

Quanto tempo durano i saldi estivi 2022

La norma che regola la gestione dei saldi nelle regioni italiane, prevede che la loro durata corrisponda a massimo 60 giorni (anche non consecutivi). La media è complessivamente di sei settimane. La Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni ha fissato orientativamente al 2 luglio la data di inizio degli sconti e questa direttiva è stata accolta da 18 regioni su 20. Ogni regione ha poi scelto autonomamente quanto far durare le promozioni: 45 giorni per esempio in Liguria, sei settimane nel Lazio, otto in Piemonte.

Fino a quando ci sono i saldi estivi: il calendario ufficiale

Il calendario ufficiale dei saldi estivi 2022 è stato diffuso da Confcommercio. Per 18 regioni su 20 la data di inizio è stata il 2 luglio:

Sicilia: 1 luglio – 15 settembre 2022

Piemonte: 2 luglio 2022 (8 settimane)

Campania: 2 luglio – 30 agosto 2022

Emilia Romagna: 2 luglio – 31 agosto 2022

Abruzzo: 2 luglio 2022 (60 giorni)

Lazio: 2 luglio 2022 (6 settimane)

Valle d’Aosta: 2 luglio – 30 settembre 2022

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre 2022

Calabria: 2 luglio – 30 agosto 2022

Friuli Venezia Giulia: 2 luglio – 30 settembre 2022 (60 giorni non obbligatoriamente consecutivi)

Veneto: 2 luglio – 31 agosto 2022

Liguria: 2 luglio – 16 agosto 2022 (45 giorni)

Marche: 2 luglio 2022 (60 giorni)

Molise: 2 luglio – 31 agosto 2022

Puglia: 2 luglio – 15 settembre 2022

Sardegna: 2 luglio – 30 agosto 2022

Toscana: 2 luglio 2022 (60 giorni)

Umbria: 2 luglio 2022 (60 giorni)

Lombardia: 2 luglio – 30 agosto 2022

A queste si aggiungono la Sicilia, unica ad aver scelto di anticipare l'avvio delle promozioni all'1 luglio e la provincia autonoma di Trento, dove sono i commercianti a determinare autonomamente i periodi in cui effettuare i saldi, per massimo 60 giorni.