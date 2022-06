Quando iniziano i saldi estivi 2022: il calendario con le date regione per regione Quando iniziano i saldi estivi 2022? Manca poco: la Sicilia è la prima regione a dare avvio alle promozioni, l’1 luglio. Per tutte le altre la data di inizio è il 2 luglio. Ecco il calendario ufficiale delle date degli sconti di fine stagione, regione per regione.

A cura di Giusy Dente

Per la gioia degli appassionati di moda, sono in arrivo i tanto attesi saldi estivi, che cominceranno il 2 luglio in buona parte delle regioni italiane. Per chi ha intenzione di rinnovare il guardaroba o per chi è in cerca di un'occasione vantaggiosa per acquistare a buon prezzo qualcosa che desidera da tanto, è il momento perfetto. Ovviamente, gli sconti non riguarderanno solo il settore dell'abbigliamento, ma anche quello dell'arredamento e dell'elettronica.

La regione che darà il via alle promozioni è la Sicilia, l'1 luglio. La seguiranno a ruota, il 2 luglio: Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Piemonte, Molise, Sardegna, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto. Non c'è ancora una data ufficiale per quanto riguarda Trento e provincia: qui sono i commercianti a determinare liberamente i periodi in cui effettuare i saldi, per una durata massima di 60 giorni. E manca una data di fine saldi per l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e la Toscana: anche qui la durata massima del periodo di sconti è di 60 giorni. In Piemonte, invece, la durata si estende a 8 settimane e a 6 nel Lazio. Meno disponibilità in Liguria, dove i giorni scendono a 45. Ecco il calendario completo delle date dei saldi estivi 2022, diffuso dalla Federazione Moda Italia e Confcommercio.

Saldi estivi 2022, calendario e date ufficiali regione per regione

Di seguito, ecco il calendario ufficiale dei saldi estivi 2022, con le date di inizio e di fine regione per regione da nord a sud del Paese:

Sicilia: 1 luglio – 15 settembre 2022

Abruzzo: 2 luglio 2022 (60 giorni)

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre 2022

Calabria: 2 luglio – 30 agosto 2022

Campania: 2 luglio – 30 agosto 2022

Emilia Romagna: 2 luglio – 31 agosto 2022

Friuli Venezia Giulia: 2 luglio – 30 settembre 2022 (60 giorni non necessariamente consecutivi)

Lazio: 2 luglio 2022 (6 settimane)

Liguria: 2 luglio – 16 agosto 2022 (45 giorni)

Lombardia: 2 luglio – 30 agosto 2022

Marche: 2 luglio 2022 (60 giorni)

Molise: 2 luglio – 31 agosto 2022

Piemonte: 2 luglio 2022 (8 settimane)

Puglia: 2 luglio – 15 settembre 2022

Sardegna: 2 luglio – 30 agosto 2022

Toscana: 2 luglio 2022 (60 giorni)

Umbria: 2 luglio 2022 (60 giorni)

Valle d’Aosta: 2 luglio – 30 settembre 2022

Veneto: 2 luglio – 31 agosto 2022

Trento e Provincia: i commercianti scelgono in autonomia quando effettuare i saldi per 60 giorni

Quando iniziano i saldi online

Gli acquisti online sono stati fortemente rivalutati durante la pandemia. Data l'impossibilità di accedere fisicamente a centri commerciali e negozi, si sono rivelati fondamentali, perché hanno permesso al settore di tenersi in piedi. Oggi questa modalità di acquisto è ancora più gettonata: è comoda, semplice, anche se ovviamente viene meno l'esperienza di toccare con mano la merce e ovviamente provarla. Quando cominciano i saldi estivi sul web? I grandi marchi seguono il calendario delle date ufficiali, altri siti scelgono di dare avvio alle loro campagne promozionali con qualche giorno di anticipo. Meglio tenersi informati così non lasciarsi sfuggire le occasioni migliori e approfittarne in tempo.

Consigli per approfittare dei saldi in sicurezza

Per approfittare dei saldi nei negozi fisici, non ci sono più tutte le restrizioni che hanno caratterizzato i periodi di promozioni dei mesi passati, quando la pandemia era nella sua fase più acuta e drammatica. Si consiglia comunque di fare attenzione e di avere sempre gli occhi bene aperti, contro possibili truffe: