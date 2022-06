Quando iniziano i saldi estivi 2022 a Roma e nel Lazio: il calendario ufficiale L’inizio dei saldi estivi 2022 a Roma e nel Lazio è stato fissato dalla Regione per il giorno sabato 2 luglio 2022. Ecco il calendario completo dei saldi estivi 2022 nel Lazio.

A cura di Enrico Tata

Si avvicina l'inizio dei saldi estivi 2022, una data che in tanti stanno aspettando per approfittare degli sconti per rinnovare o cambiare totalmente il proprio guardaroba. Il giorno scelto dalla giunta regionale del Lazio per l'inizio delle promozioni estive è sabato 2 luglio 2022. I saldi sono disciplinati dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 22/2019.

La delibera è stata approvata dalla giunta lo scorso 15 giugno, è stata approvata dal consiglio regionale e poi è tornata in giunta per il definitivo via libera. Fino al 2 luglio restano proibite le vendite promozionali. "I nostri esercenti stanno vivendo un momento di particolare sofferenza, perché oltre alla crisi pandemica, si è aggiunta la guerra in Ucraina che ha fatto lievitare i costi energetici. I saldi sono un momento di aumento dei consumi e sono certo che contribuiranno a dare nuovo vigore al commercio”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli.

Ecco il calendario completo dei saldi estivi 2022 nel Lazio.

Quando cominciamo i saldi estivi a Roma e nel Lazio

I saldi estivi 2022 iniziano a Roma e nel Lazio sabato 2 luglio. Confcommercio fa sapere che i commercianti sono obbligati ad esporre chiaramente il prezzo originale della merce e quello scontato, con la percentuale di sconto applicato. Non è obbligatorio, invece, permettere il cambio della merce dopo l'acquisto. Quest'ultimo dettaglio è a discrezione del titolare del negozio, a meno che, ovviamente, il prodotto non presenti gravi vizi di fabbricazione. Il pagamento con carta deve essere obbligatoriamente accettato dal negoziante.

Quanto durano i saldi estivi 2022 nel Lazio

I saldi estivi dureranno due mesi, 60 giorni, e termineranno quindi il prossimo 30 agosto. Come detto, nei giorni che precedono l'inizio ufficiale dei saldi sono proibite le vendite promozionali in tutti i negozi del Lazio.