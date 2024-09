video suggerito

Kasia Smutniak icona di eleganza, è angelica alla serata di gala vestita di bianco e perle L’attrice ha preso parte a un evento della Milano Fashion Week con un look total white che ha esaltato la sua innata eleganza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Kasia Smutniak

Dopo il Festival di Venezia, la Milano Fashion Week. Kasia Smutniak è presenza fissa agli eventi più glamour, dove non manca mai di stupire con look che tolgono il fiato. L'attrice e regista alla kermesse cinematografica ha sfilato sul red carpet incantando i presenti con la sua eleganza: ha anche rivelato un nuovo tatuaggio, un disegno sulla schiena (un dragone alato) che ha coperto una precedente scritta. È amatissima per il suo stile unico e immediatamente riconoscibile, che ha nuovamente conquistato tutti anche alla serata organizzata da Garatti durante la Settimana della Moda milanese.

Kasia Smutniak alla Milano Fashion Week

Kasia Smutniak è presenza fissa agli eventi della Milano Fashion Week, dove ha partecipato anche in qualità di modella. Proprio alla precedente edizione di febbraio, infatti, è stata chiamata in passerella da Jil Sander. La Maison ha affidato a lei uno dei look della collezione Autunno/Imverno 2024-25, permettendole così di tornare a sfilare dopo oltre 26 anni.

Kasia Smutniak in Magda Butrym

Questa volta niente catwalk per lei, che ha però preso parte a un evento firmato Garatti. Il brand di alta gioielleria ha festeggiato l'apertura di un nuovo atelier milanese con un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di diverse celebrities, tra cui proprio Kasia Smutniak. Erano presenti anche Cristina Marino e Luca Argentero, Levante, Margherita Buy, Isabella Ferrari.

Kasia Smutniak in Magda Butrym

Il total white di Kasia Smutniak

L'attrice vanta uno stile capace di fare immediatamente breccia nel cuore di chi la osserva, che resta rapito da quanto riesca sempre a coniugare eleganza e semplicità, senza mai esagerare ma al tempo stesso senza risultare nemmeno banale. Sa come distinguersi e lo fa col minimo sforzo, sempre all'insegna del minimal.

Kasia Smutniak in bianco

Passa con disinvoltura dai completi mannish agli abiti da sera, sempre a proprio agio sia nei tailleur dal taglio maschile che negli outfit più chic, che indossa con femminilità e grinta. Per l'evento di Garatti ha scelto una mise candida pensata dalla stylist Gloria Ripamonti, che ne ha esaltato l'innato fascino.

Abito Magda Butrym

Il look total white illumina l'attrice e la rende molto sofisticata. È un outfit angelico ed etereo firmato Magda Butrym: abito di seta con maniche extra long e collo leggermente rialzato. Costa 2675 euro. Ha completato la mise con elegantissimi gioielli di perle: orecchini pendenti e collana con applicazione floreale. L'acconciatura, con la chioma tirata all'indietro e modellata con un leggerissimo effetto wet, ha messo in risalto il viso, come sempre naturale, con un velo di trucco appena accennato. Con questo outfit si è confermata una vera regina di eleganza.