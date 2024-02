Kasia Smutniak diventa modella: “Non sfilavo da quando avevo 18 anni, ho fatto la passerella in apnea” Kasia Smutniak è stata tra le grandi protagoniste della Milano Fashion Week: dopo oltre 25 anni è tornata in passerella, documentando l’esperienza da modella sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La Milano Fashion Week si è appena conclusa ed è stata ricca di incredibili sorprese. Nel weekend si è tenuta la sfilata di Jil Sander e, al di là degli ospiti seduti tra le prime file del front-row, primo tra tutti Ghali con la sua giacca "al contrario", ad attirare le attenzioni del pubblico è stata una delle modelle. Si tratta di Kasia Smutniak, tornata in passerella per la prima volta dopo oltre 26 anni. Dopo aver documentato la sua Settimana della Moda tra look inediti e Stories con lo staff, sui social non ha potuto fare a meno di raccontare l'esperienza nei panni di top model: ecco cosa ha rivelato sullo show.

Kasia Smutniak sfila a Milano

Kasia Smutniak è tornata in passerella dopo 26 anni, lo ha fatto per Jil Sander, Maison che ha "affidato" a lei uno dei look della collezione A/I 2024-25 presentati alla MFW. Maxi abito a tunica in velluto verde menta, stivali panna dalla punta tonda, orecchini maxi e "cuffietta" nera a effetto caschetto: l'attrice si è trasformata in modella per una notte, non esitando a mangiare baci al pubblico dal catwalk.

Kasia Smutniak per Jil Sander

Sui social ha poi scritto:"Amo questa visione dello spazio, della realtà e della materia. Grazie Lucie e Luke Mayer, è stata davvero un'esperienza meravigliosa e stimolante. Dannatamente strabiliante! Che emozione poter essere parte di questa meravigliosa sfilata. Mi era capitato, anni ….beh ne avevo credo 18 o meno, di sfilare, quindi di tempo ne è passato. Francamente tutta la passerella l’ho fatta in apnea. A metà mi ero resa conto che ormai era tardi per respirare".

Kasia Smutniak da Loro Piana

Il look da lord di Kasia Smutniak

Nei giorni precedenti Kasia ha partecipato anche ad altri eventi della Fashion Week, primi tra tutti quelli organizzati dalla Maison Loro Piana. Sia per la sfilata che per il party ha scelto dei look mannish con giacca e pantaloni ma ad attirare le attenzioni dei fan è stata l'acconciatura sfoggiata alla festa post-show. L'attrice si è trasformata in un vero e proprio "lord" con i capelli tirati all'indietro col gel e con la fila laterale. Complici la camicia, i lacci al collo portati al posto della cravatta e il blazer total black, Kasia è apparsa radicalmente trasformata. In quanti prenderanno ispirazione dal suo stile mannish per queste ultime settimane dell'inverno?