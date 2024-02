Ghali con la giacca al contrario: il nuovo stile del cantante alle sfilate di Milano dopo Sanremo Il rapper dopo Sanremo conquista anche le prime file degli show della Milano Fashion Week. Ghali si fa notare per il suo stile particolarmente sofisticato ed elegante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Ghali in Jil Sander

Ghali è ormai un habitué delle sfilate. Dopo essere volato a Parigi poco prima dell'inizio del festival di Sanremo, dove era stato invitato agli show maschili di Hermes e Loewe, ora è il protagonista del front row milanese. Il rapper, con la sua partecipazione alla kermesse canora, accompagnato dallo styling di Ramona Tabita, è diventato uno dei personaggi preferiti dalle Maison, che fanno a gara per averlo seduto in prima fila durante le sfilate. È stato visto da Gucci, con una canottiera tempestata di brillanti, pantaloni e bomber neri e quella simil cravatta che Sabato De Sarno ha svelato nella sua prima collezione per la Maison di Kering.

Ghali in Jil Sander

Ghali da Jil Sander con la giacca rovesciata

Alla sfilata di Jil Sander Ghali ha optato per un particolare modello di capospalla che sembra una giacca indossata al contrario. L'apertura di indossa sul retro, mentre il davanti è lineare. Il pezzo imita un trench, infatti si può notare una sorta di mantellina sotto il collo, quella che in genere dovrebbe essere posizionata sulla schiana, mentre le maniche presentano un dettaglio a cinghia. Il look total black è stato completato da un paio di pantaloni in pelle lucidi e scarpe con suola carrarmato.

Ghali in Jil Sander

Il senso di Ghali per lo stile

Il cantante è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul NOVE; nel corso del programma ha affrontato le polemiche che si sono generate dopo le parole pronunciate sul palco dell'Ariston e per farlo ha scelto di indossare un completo sempre di Jil Sander abbinato a gioielli vintage, canotta e pantaloni morbidi coordinati, in tessuto semilucido. Intervistato da Fabio Fazio, inoltre, a parlato della madre: "Lei è elegante di suo. Tutto quello che ho imparato, tutto quello che so, l’ho imparato da lei. Da bambini non ce ne accorgiamo ma è incredibile quanto impariamo dai nostri genitori: dal parlare al flow, al ritmo, le influenze musicali, il gusto".