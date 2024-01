Ghali vola a Parigi prima di Sanremo 2024: gli indizi dalle sfilate sui look per il Festival Poco prima di partecipare a Sanremo 2024, Ghali è apparso in una serie di sfilate a Parigi indossando particolari look che potrebbero darci alcuni indizi sullo stile che sfoggerà all’Ariston, ecco quello che sappiamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Ghali

Prima di partecipare a Sanremo 2024, Ghali è volato a Parigi per presenziare ad alcune sfilate della Paris Fashion week, dove hanno sfilato le collezioni uomo per l'Autunno/Inverno 2024-2025. Il rapper, accompagnato dalla stylist Ramona Tabita, ha preso parte a diversi show come Hermes e Loewe, dando il via alle speculazioni e ai rumors sui suoi look sanremesi. Per i diversi eventi Ghali ha sfoggiato dei look particolari, con trench, montoni e borse griffate, tutti capi e accessori perfetti per comporre una serie outfit genderless che confermano quanto il cantante stia proponendo una nuova idea di stile maschile.

Ghali dopo lo show di Hermes a Parigi

Ghali alle sfilate di Parigi

Per partecipare allo show di Loewe Ghali ha indossato una giacca corta doppiopetto simile a un trench, abbinata a pantaloni dello stesso colore, mentre per la sfilata di Hermès ha scelto un total look della Maison francese, che fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023- 2024, con montone dai dettagli in pelle marroni, pantaloni sartoriali e una Birkin, borsa iconica del brand, indossata a tracolla. Il modello marrone viene venduto online sui siti second hand a un prezzo che si aggira intorno ai 13mila euro.

La Birkin di Ghali

Sanremo 2024, i possibili look di Ghali

Cosa ci dicono questi look sfoggiati a Parigi sullo stile che Ghali adotterà sul palco dell'Ariston? Da anni Ghali, grazie allo styling di Tabita, ha adottato un look più classico ed elegante che si è unito all'estetica del suo personaggio: un rapper quite luxury, potremmo definirlo. In realtà, il cantante milanese segue il filo che vede molti personaggi della scena rap e trap indossare capi dei grandi brand di moda, in alternativa o insieme a uno stile streetwear. Ad esempio, per il red carpet della Time100 Next, la prestigiosa classifica stilata dalla rivista Time, ha optato per un total black firmato Jil Sander. Se l'abito emanava vibes fresche ed eleganti, a stupire sono state le Mary Jane trasformate in un accessorio genderless e indossate con il calzino bianco.

Ghali in Jil Sander

Per tutti questi motivi Ghali potrebbe scegliere Loewe per uno o più look di Sanremo 2024. L'ultima collezione presentata a Parigi è un connubio tra indiesleaze anni Duemila e l'estetica innovativa del designer del brand, Jonathan Anderson, di cui fanno parte una serie di look che Ghali potrebbe fare suoi, dato che non sembrano così distanti anche dal suo stile musicale. Ghali potrebbe poi scegliere dei look Hermes, magari per il daily, mixando capi contemporanei con lo stile senza tempo delle iconiche borse della Maison francese. Non ci resta che lasciarci stupire dalla sua visione estetica sul palco dell'Ariston.