Una borsa fatta d'aria: come è stata realizzata la nuova borsa di Coperni che sfila a Parigi C'è grande attesa per la nuova sfilata di Coperni: la Maison ha anticipato uno degli accessori su cui c'è maggiore curiosità, un gioiello della tecnologia.

A cura di Giusy Dente

Questa sera, Coperni porterà in passerella la sfilata della collezione Autunno/Inverno 2024-25. È uno degli show più attesi della Paris Fashion Week, che ormai volge alla sua conclusione. La Maison di Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant ultimamente ha abituato tutti a sfilate di grande impatto visivo, dove la moda incontra la tecnologia e l'intelligenza artificiale. Come dimenticare quando nel 2022 Bella Hadid è diventata protagonista di un momento iconico: è stata letteralmente vestita spruzzandole addosso dello spray che, sul corpo, prendeva forma e diventava un abito bianco. L'anno scorso, sempre nella capitale francese, è stata la volta di un altro spettacolo memorabile: la Casa di Moda ha lasciato che le modelle venissero accompagnate in passerella da cani robot. E come dimenticare la borsa virale fatta con un meteorite, uno degli accessori più chiacchierati della collezione A/I 2023-24, modellata con un fossile lunare e lavorato interamente a mano (del valore di 40 mila euro). Coperni è nuovamente pronto a stupire con una nuova borsa decisamente unica.

La borsa di Coperni è già virale

La Maison ha preannunciato, su Instagram, uno degli accessori della nuova collezione, quella che verrà presentata questa sera. Nessuno, dunque, l'ha ancora visto dal vivo, ma è già l'oggetto più chiacchierato di questa Settimana della Moda. E non potrebbe essere altrimenti, vista la sua unicità e rarità. Il nome è tutto un programma: Air Swipe. E non è un nome dato per attirare l'attenzione, perché è una borsa realmente fatta d'aria! O meglio: 99% d'aria e 1% vetro.

L'accessorio, nello specifico, è stato realizzato in nanomateriale aerogel di silice della NASA: è il solido più leggero del pianeta Terra. Questo delicato nanomateriale è stato utilizzato dall'agenzia governativa responsabile del programma spaziale per catturare la polvere di stelle. La borsa Air Swipe di Coperni è l'oggetto più grande mai realizzato con questo nanomateriale della tecnologia spaziale.

Pesa 33 grammi, misura 27x16x6cm e il suo sviluppo si deve al Professor Ioannis Michaloudis: è un accademico, artista visuale e ricercatore famoso a livello internazionale, uno dei leader in materia di Art&Science nonché primo creatore e ricercatore sull'applicazione dell'aerogel nelle belle arti. Alla vista ricorda un po' la it-bag completamente trasparente che possiede Kylie Jenner, la Swipe Bag, ma ne rappresenta l'ulteriore evoluzione tecnologica.