La borsa fatta con un meteorite esiste davvero e costa 40mila euro Coperni ha lanciato sul mercato uno degli accessori più attesi della collezione A/I 2023-24: la borsa meteorite. È realizzata realmente con un fossile lunare e viene lavorata interamente a mano: ecco quanto vale.

A cura di Valeria Paglionico

Credevate di aver visto ogni tipo di bizzarria nel mondo della moda? Forse è arrivato il momento di ricredervi. Dopo le spettacolari sfilate delle Fashion Week delle scorse settimane, i pezzi iconici delle collezioni lanciate per l'Autunno/Inverno 2023-24 stanno lentamente arrivando anche sul mercato. Ad "aprire le danze" è stato Coperni, il brand fondato da Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, la cui nuova it-bag sembra essere uscita direttamente dall'età della pietra. Il motivo? È un vero e proprio mini meteorite caduto sulla terra ed è destinato a diventare l'oggetto del desiderio delle star e dei fashion addicted.

La borsa realizzata con un fossile lunare

La Maison Coperni è diventata famosa per le sue collezioni che si servono di tecnologie avanzate per dare vita ad abiti e accessori futuristici e all'avanguardia, dai capi in rayon riciclato alle stampe realizzate con l'intelligenza artificiale. Tra i pezzi più attesi della linea F/W 2023-24 presentata a inizio marzo sulle passerelle parigine c'era la Mini Meteorite Swipe Bag, descritta dai due designer come "un fossile lunare caduto sulla terra 55mila anni fa, ritrovato nel 1968 in Francia e intagliato nel 2023". A dispetto di quanto si potrebbe pensare non si tratta di una semplice borsa ma di un oggetto unico capace di fondere archeologia, design e arte classica e primitiva.

La Meteorite bag di Coperni

Quanto costa la Meteorite bag

La Mini Meteorite Swipe di Coperni è una mini borsa in pietra grigio scuro e fa parte di un'edizione limitata realizzata con un meteorite realmente caduto sulla terra 55.000 anni fa (e certificato autentico al 100% dal Theatrum Mundi). Ogni bag è fatta a mano, quindi la forma può variare leggermente da pezzo a pezzo: la pietra viene infatti lavorata e incorporata direttamente dagli artigiani della fabbrica italiana Semar, che impiegano circa 6 settimane per portarla a termine.

Mini Meteorite Swipe di Coperni

La cosa particolare è che i pezzi di meteorite vengono prelevati per ogni ordine, dunque possono provenire da diverse località a seconda di dove la pietra è caduta sulla terra. Il prezzo? Si parte da una base di 40.000 euro, anche se questa cifra può variare a seconda della quantità di meteorite contenuta nella borsa.