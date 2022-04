Kylie Jenner con la borsa di vetro: la nuova it-bag è trasparente Il 14 aprile arriverà in tv The Kardashian, un nuovo reality dedicato alla famiglia più famosa dei social. Kylie Jenner ha preso parte al press day e, oltre a sfoggiare un completo mannish total white, ha anche lanciato l’accessorio must dell’estate: la borsa completamente trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso anno aveva fatto non poco scalpore la chiusura del reality dedicato ai Kardashian ma da qualche settimana la nota famiglia ha annunciato il ritorno dello show. A partire dal 14 aprile Kim&Co. saranno ancora una volta in tv con The Kardashian, dove vivranno sotto i riflettori la loro quotidianità fatta di eventi mondani, look glamour e impegni imprenditoriali. Nelle ultime ore si è tenuto il press day e Kylie Jenner non poteva che essere tra le sue grandi protagoniste. Per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, lanciando quello che si preannuncia l'accessorio must dell'estate 2022.

Kylie Jenner col tailleur total white

Nelle ultime ore si è tenuto il press day di The Kardashian, la serie dedicata alla famiglia più famosa dei social che debutterà a metà aprile, e Kylie Jenner ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Come già dimostrato qualche giorno fa, è tornata in splendida forma dopo il partoè tornata in splendida forma dopo il parto ed è pronta a lanciare nuove mode e tendenze sui social. Questa volta ha puntato tutto sul trend mannish sfoggiando un completo total white firmato Isidora Djurovic. Non si tratta però del classico tailleur: la giacca è over e con una chiave al posto del bottone, mentre i pantaloni sono ampi e trasparenti sulle cosce. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto le lunghezze extra.

La borsa Coperni

La borsa trasparente di Kylie Jenner è un'opera d'arte

Per completare il look total white Kylie Jenner ha puntato su un'originale borsa trasparente firmata Coperni. Si tratta della Swipe bag, è in vetro e di forma ovale ma sul manico ha delle corna "diaboliche" che la rendono ancora più futuristica. Fa parte della collezione Autunno/Inverno 2022-23, ovvero la linea che la Maison ha firmato in collaborazione con Heven, un noto brand di vetreria di New York, e viene considerata una vera e propria opera d'arte. Certo, nasconde anche un lato funzionale, visto che al suo interno si possono conservare rossetti, portafogli e smartphone, anche se tutto rimane in bella mostra. La borsa trasparente riuscirà a diventare il must-have dell'estate?

https://www.instagram.com/p/CcB1TlFJ3uR/