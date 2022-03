Kylie Jenner, a 2 mesi dal parto torna sui social: le prime foto post-gravidanza sono col maxi trench Il post-partum non è stato semplice per Kylie Jenner ma ora le cose sembrerebbe essere cambiate. A quasi 2 mesi dalla nascita del secondogenito è tornata a postare foto a figura intera: ecco il suo primo look post-gravidanza.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner non è solo una delle giovani imprenditrici più ricche del mondo, è anche una mamma amorevole. Dopo aver messo al mondo la piccola Stormi 4 anni fa, a inizio febbraio ha avuto il suo secondo figlio dal compagno Travis Scott. Inizialmente il bimbo era stato chiamato Wolf ma, visto che il nome non rispecchiava la sua personalità, l'influencer ha annunciato di aver rivoluzionato la sua scelta (anche se al momento non ha fornito ulteriori dettagli sulla questione). La cosa certa è che solo nelle ultime ore, ovvero a quasi 2 mesi dalla fine della gravidanza, è tornata a condividere degli scatti social a figura intera.

Il primo look post-parto di Kylie Jenner

Le ultime foto social di Kylie Jenner risalgono a quando era incinta e metteva in mostra il meraviglioso pancione. Fatta eccezione per alcuni scatti realizzati prima ancora che fosse incinta, ha preferito vivere il post-partum in forma privata. Ora però le cose sono cambiate e ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una mamma glamour. Su Instagram ha infatti sfoggiato un elegante trench in vinile effetto denim, un modello della collezione A/I 2022-23 di Diesel lungo fino ai piedi e con una cintura coordinata che le ha segnato il punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti a punta in total black e una pochette in tinta (sempre Diesel), tenendo poi i capelli sciolti e leggermente ondulati. Certo, ha preferito non fasciare le forme post gravidanza, ma è chiaro che non ha perso la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono.

Diesel collezione Autunno/Inverno 2022

Il post-partum difficile di Kylie Jenner

Se durante la prima gravidanza aveva tenuto la notizia nascosta, rivelando di aver messo al mondo Stormi solo diversi giorni dopo la sua nascita, questa volta Kylie Jenner ha deciso di instaurare un rapporto all'insegna della sincerità con i fan. Dopo essersi immortalata spesso con il pancione in vista, ha spiegato che il periodo post-partum non è stato semplice per lei sia a livello fisico che mentale (cosa che non le era capitata negli anni precedenti). Non sorprende che solo di recente abbia ricominciato ad allenarsi, ritrovando così l'energia e la verve che aveva perso. Ora, a giudicare dalle recenti foto social, l'influencer sembrerebbe essere tornata in splendida forma: quante sono le neomamme che sognano di vantare uno stile tanto glamour a pochi mesi dal parto?

