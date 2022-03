Kylie Jenner ha cambiato nome al secondo figlio: “Non era giusto per lui” Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta a inizio febbraio ma a quanto pare ha ancora dei dubbi sul nome da dare al piccolo. Insieme al compagno Travis Scott aveva deciso di chiamarlo Wolf ma ora ha cambiato idea e gli ha dato un nuovo nome.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Kardashian-Jenner si è allargata: lo scorso 2 febbraio Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta e non potrebbe essere più felice. Ha messo al mondo il secondo figlio nato dall'amore con Travis Scott e proprio di recente ha condiviso un video che documenta l'intera gravidanza, dalla scoperta alla preparazione della stanzetta del piccolo, fino ad arrivare al momento del parto. Sebbene non avesse mai fatto pubblicamente riferimento al nome del neonato, i tabloid internazionali hanno scoperto che è stato chiamato Wolf. L'unico piccolo "inconveniente"? L'influencer avrebbe fatto un passo indietro cambiando drasticamente la sua scelta.

L'annuncio di Kylie Jenner sul nome del figlio

Avreste mai pensato di poter cambiare il nome scelto per vostro figlio? Kylie Jenner e Travis Scott lo hanno fatto, dando prova del fatto che è possibile tornare sulle proprie scelte (almeno in America). Hanno annunciato la decisione pubblicamente su Instagram, inizialmente avevano pensato di chiamare il secondogenito Wolf ma a quanto pare è accaduto qualcosa che gli ha fatto cambiare idea. L'influencer ha infatti dichiarato: "Devo dirvi che nostro figlio non si chiama più Wolf. Non gli corrispondeva, non era il nome giusto per lui".

Kylie Jenner: perché il bebé non si chiama più Wolf?

I due neo-genitori bis non hanno ancora detto nulla sul nuovo nome scelto per il bebè ma di sicuro nei prossimi giorni arriverà qualche video social per dare il grande annuncio. Kylie Jenner e Travis Scott sono già genitori della piccola Stormi (nata a febbraio 2018) ma sul suo nome non avevano mai avuto particolari dubbi. Cosa sarà accaduto con Wolf? Sarà un bambino troppo dolce e tenero per poter essere chiamato "Lupo" o semplicemente la mamma e il papà avranno optato per qualcosa di più tradizionale dopo tante bizzarrie?